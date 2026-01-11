25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
كتب : مصراوي
تتصدر نجمة الإسكواش هانيا الحمامي التصنيف العالمي للإسكواش سيدات.
وتصدر الحمامي التصنيف العالمي برصيد 1791.36 نقطة بواقع 10 بطولات، وفقا لرابطة محترفي الإسكواش "PSA".
ونستعرض أبرز المعلومات عن النجمة هانيا حمامي:
أبرز المعلومات عن النجمة هانيا حمامي المصنفة الأولى عالميا إسكواش سيدات
ولدت في 1 سبتمبر عام 2000
برز اسمها عام 2019 بعدما فاز ببطولة بلاك بول المفتوحة عام 2020 في فئة الناشئين، حيث تغلبت على النجمة نور الشربيني وعمرها لا يتجاوز 20 عامًا.
حققت بطولة بريطانيا المفتوحة 2022
فاز بالميدالية الذهبية في بطولة لندن ووصلت إلى نهائي بطولة العالم للمرة الأولى مما جعلها تتصدر التصنيف العالمي.
بدأت ممارسة الرياضة في سن مبكرة إلى أن وجدت شغفها في لعبة الإسكواش حيث يلعب شقيقها كريم الحمامي نفس اللعبة على مستوى المحترفين.
درست التسويق في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
طولها 170 سم.
حقق بطولة سي آي بي المصرية المفتوحة 2025، بالإضافة إلى بطولات، جي بي مورجان للأبطال 2025، كيو تيرمينالز قطر كلاسيك 2025.
ووصلت إلى نهائي بطولة العالم لرابطة محترفي التنس 2024-2024
حققت بطولة أوبتاسيا 2025
وصلت إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025.
وصلت إلى نصف نهائي بطولة ميلووكي هونج كونج المفتوحة للإسكواش 2025.
وتظهر معها والدتها في بعض المناسبات بجانب والدها أيمن الحمامي، وهي غير متزوجة.