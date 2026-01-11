"قفل الحب".. نبيل عماد دونجا ينشر صورا جديد من شهر العسل مع زوجته

تتصدر نجمة الإسكواش هانيا الحمامي التصنيف العالمي للإسكواش سيدات.

وتصدر الحمامي التصنيف العالمي برصيد 1791.36 نقطة بواقع 10 بطولات، وفقا لرابطة محترفي الإسكواش "PSA".

ونستعرض أبرز المعلومات عن النجمة هانيا حمامي:

ولدت في 1 سبتمبر عام 2000

برز اسمها عام 2019 بعدما فاز ببطولة بلاك بول المفتوحة عام 2020 في فئة الناشئين، حيث تغلبت على النجمة نور الشربيني وعمرها لا يتجاوز 20 عامًا.

حققت بطولة بريطانيا المفتوحة 2022

فاز بالميدالية الذهبية في بطولة لندن ووصلت إلى نهائي بطولة العالم للمرة الأولى مما جعلها تتصدر التصنيف العالمي.

بدأت ممارسة الرياضة في سن مبكرة إلى أن وجدت شغفها في لعبة الإسكواش حيث يلعب شقيقها كريم الحمامي نفس اللعبة على مستوى المحترفين.

درست التسويق في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

طولها 170 سم.

حقق بطولة سي آي بي المصرية المفتوحة 2025، بالإضافة إلى بطولات، جي بي مورجان للأبطال 2025، كيو تيرمينالز قطر كلاسيك 2025.

ووصلت إلى نهائي بطولة العالم لرابطة محترفي التنس 2024-2024

حققت بطولة أوبتاسيا 2025

وصلت إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025.

وصلت إلى نصف نهائي بطولة ميلووكي هونج كونج المفتوحة للإسكواش 2025.

وتظهر معها والدتها في بعض المناسبات بجانب والدها أيمن الحمامي، وهي غير متزوجة.