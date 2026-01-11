مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش

كتب : مصراوي

04:04 ص 11/01/2026 تعديل في 04:05 ص
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (9)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (6)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (12)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (4)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (6)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (5)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (1)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (2)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (16)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (15)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (1)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (8)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (14)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (1)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (21)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (5)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (2)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (13)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (19)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (7)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (3)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (2)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (4)
  • عرض 25 صورة
    هانيا الحمامي نجمة الإسكواش الأولى عالميا (20)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتصدر نجمة الإسكواش هانيا الحمامي التصنيف العالمي للإسكواش سيدات.

وتصدر الحمامي التصنيف العالمي برصيد 1791.36 نقطة بواقع 10 بطولات، وفقا لرابطة محترفي الإسكواش "PSA".

ونستعرض أبرز المعلومات عن النجمة هانيا حمامي:

أبرز المعلومات عن النجمة هانيا حمامي المصنفة الأولى عالميا إسكواش سيدات

ولدت في 1 سبتمبر عام 2000

برز اسمها عام 2019 بعدما فاز ببطولة بلاك بول المفتوحة عام 2020 في فئة الناشئين، حيث تغلبت على النجمة نور الشربيني وعمرها لا يتجاوز 20 عامًا.

حققت بطولة بريطانيا المفتوحة 2022

فاز بالميدالية الذهبية في بطولة لندن ووصلت إلى نهائي بطولة العالم للمرة الأولى مما جعلها تتصدر التصنيف العالمي.

بدأت ممارسة الرياضة في سن مبكرة إلى أن وجدت شغفها في لعبة الإسكواش حيث يلعب شقيقها كريم الحمامي نفس اللعبة على مستوى المحترفين.

درست التسويق في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

طولها 170 سم.

حقق بطولة سي آي بي المصرية المفتوحة 2025، بالإضافة إلى بطولات، جي بي مورجان للأبطال 2025، كيو تيرمينالز قطر كلاسيك 2025.

ووصلت إلى نهائي بطولة العالم لرابطة محترفي التنس 2024-2024

حققت بطولة أوبتاسيا 2025

وصلت إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025.

وصلت إلى نصف نهائي بطولة ميلووكي هونج كونج المفتوحة للإسكواش 2025.

وتظهر معها والدتها في بعض المناسبات بجانب والدها أيمن الحمامي، وهي غير متزوجة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هانيا الحمامي انستقرام هانيا الحمامي وزوجها والد هانيا الحمامي شقيق هانيا الحمامي سن هانيا الحمامي صور هانيا الحمامي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

غارات إسرائيلية تستهدف غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية تستهدف غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
زووم

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
علاء مبارك يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

علاء مبارك يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
مصراوي ستوري

بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أخبار مصر

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟