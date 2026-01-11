إعلان

الفنان محمد هنيدي عن فوز منتخب مصر على كوت ديفوار: "متعودين"


كتب- معتز عباس:

01:14 ص 11/01/2026

محمد هنيدي فيسبوك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الفنان محمد هنيدي على فوز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3/2 في أمم أفريقيا.

نشر هنيدي صورة له بالذكاء الاصطناعي وهو يرتدي "تي شيرت" منتخب مصر ويركب على فيل، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إذ كتب: "متعودين".

واحتفل محمد هنيدي مؤخرًا بحفل زفاف ابنته بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط حضور الأهل والأصدقاء، إلى جانب عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3/2 وتأهل لدور نصف النهائي ومواجهة السنغال، إذ سجل الأهداف عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.

محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي أسرع هدف لمنتخب مصر رقم تاريخي لمنتخب مصر منتخب مصر الآن تقييمات نجوم منتخب مصر منتخب مصر الان أهداف منتخب مصر اليوم مباراة منتخب مصر وكوديفوار منتخب مصر وكوت ديفوار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة قوية بخصوص أهداف كوت ديفوار في منتخب مصر
رياضة عربية وعالمية

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة قوية بخصوص أهداف كوت ديفوار في منتخب مصر
علاء مبارك يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

علاء مبارك يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026
الموضة

فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026
الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
الموضة

الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟