الفنان محمد هنيدي عن فوز منتخب مصر على كوت ديفوار: "متعودين"

علق الفنان محمد هنيدي على فوز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3/2 في أمم أفريقيا.

نشر هنيدي صورة له بالذكاء الاصطناعي وهو يرتدي "تي شيرت" منتخب مصر ويركب على فيل، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إذ كتب: "متعودين".

واحتفل محمد هنيدي مؤخرًا بحفل زفاف ابنته بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط حضور الأهل والأصدقاء، إلى جانب عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3/2 وتأهل لدور نصف النهائي ومواجهة السنغال، إذ سجل الأهداف عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.