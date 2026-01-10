إعلان

"فستان قصير وجريء".. آية سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتب : معتز عباس

10:24 م 10/01/2026
    الفنانة اية سليم
    اطلالة اية سليم

خطفت الفنانة آية سليم الأنظار من أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت آية سليم صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بفستان "قصير جريء".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "تحفة الفستان"، "دايما حلوة"، "عاش القمر"، "قمر 2026".

يذكر أن، آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلالـ ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

آية سليم انستجرام آية سليم إطلالة آية سليم

