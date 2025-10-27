من تسريب الأغاني لساحات المحاكم.. كواليس أزمات محمد فؤاد

بسبب سيدة مسنة.. عمرو دياب يتصدر التريند في حفل زفاف.. ماذا حدث؟



أثار المطرب محمد فؤاد، حالة من الجدل بسبب أغاني الألبوم الذي كان من المقرر طرحه في موسم الصيف، مع توالي ظهور تفاصيل جديدة عن أزمات كواليسه، وانتقال الأغاني للمطرب عمر كمال.

وبدأت أزمات أغاني الألبوم الذي كان من المقرر أن يشهد عودة محمد فؤاد، لطرح الألبومات بعد غياب يزيد عن 4 سنوات، مع تصاعد الخلافات التي اشتعلت بينه وبين المنتج محمد مجاهد.



وفي التقرير التالي نرصد أبرز الأزمات التي واجهت محمد فؤاد، وحالت دون طرح ألبوم جديد له.



خلافات فؤاد



وكشفت مصادر مقربة من المطرب محمد فؤاد، في تصريحات لـ"مصراوي"، أسباب بداية الخلافات بين المطرب والمنتج محمد مجاهد.

وقال المصدر: "للأسف خلال مراحل إعداد الألبوم، حدثت خلافات عديدة، بسبب إصرار المطرب، على التدخل والتعديل بنفسه في الكلمات والألحان، دون رغبة صناعها، وخاصة أن من بينهم شعراء وملحنين كبار لهم أعمال ناجحة".

وتابع: "مع تكرر وتصاعد الخلافات، وجد المنتج محمد مجاهد، صعوبات في إقناع المطرب، وتراجع عن إنتاج الألبوم، خاصة مع تحمله كل تكاليف إنتاج الأغاني".



تسريب الأغاني

وأعرب الشاعر تامر حسين، والملحن محمد مدين، عبر صفحاتهم في مواقع التواصل، عن غضبهم، بسبب تسريب 3 أغاني وهي “يا صاحبتي”، “هيفضل حبيبي”، و”حليم”، بصوت المطرب محمد فؤاد، دون الحصول على التصريح اللازم من صناع الأغاني.



عمر كمال



وأعلن المطرب عمر كمال، عبر برنامج "et بالعربي"، حصوله على الأغاني التي كان من المقرر أن تقدم في ألبوم المطرب محمد فؤاد.

وقال عمر كمال: "مانطتش على ألبوم فؤاد، لكن هو اللي رفض الألبوم، وعمل مشكلة مع المنتج، وضحّى بالأغاني دي كلها".

لما القمر



ويواجه المطرب محمد فؤاد، أزمة أخرى، عقب ظهوره في مقطع فيديو متداول بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يقدم أغنية بعنوان"ضو القمر"، باعتبارها أغنية جديدة له.



وتحدث الفنان السوداني شريف شرحبيل، في تصريح خاص لـ"مصراوي، وقال: "شاهدت مقاطع الفيديو للفنان محمد فؤاد، ومع تقديرنا له، ومع تواجد إشارة اسم الوالد الفنان شرحبيل أحمد، أوضح هنا أن الأغنية اسمها (لما القمر) وليس (ضو القمر)، وهي واحدة من أشهر الأغاني التي كتبها ولحنها وغناها منذ سنوات".



وتابع: "فوجئنا بوجود تنويه عن استعداد فؤاد لتقديمها، وذلك رغم عدم اتباع الإجراءات المتبعة، سواء بالتواصل مع صاحب الأغنية أو أي وسيط، للحصول على موافقته والتصريح بإعادة تقديمها، علما أن الفنان محمد فؤاد نفسه سبق، وقام بإعادة تقديم أغنية شهيرة من كلمات وألحان وغناء شرحبيل أحمد، وهي (الليل الهادي)، وللأسف الشديد نسبت عند طرحها للتراث النوبي".



حبس وتعويض



ودخل محمد فؤاد، في نزاع قضائي دام سنوات، مع شركة قنوات، بسبب طرح ألبوم له، ووصل الأمر إلى صدور أحكام قضائية ، بالحبس ضد شقيقه وجدي فؤاد عبدالحميد، والتعويض المالي للشركة .



