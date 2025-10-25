أول منشور من محمد سلام بعد إعلان عرض مسلسله كارثة طبيعية

"قسمًا بالله محد فينا ساعدها".. منال سلامة تدافع عن ابنتها أميرة أديب



روج الفنان محمد سلام لأحدث أعماله الفنية مسلسل كارثة طبيعية، والمقرر عرضه قريبا على شاشة منصة "Watch it".



ونشر سلام بوستر مسلسل كارثة طبيعية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "كارثة طبيعية، يعرض قريبًا".



مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام وعدد من النجوم، تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد.



يذكر أن الفنان محمد سلام، وفريق عمل وأبطال مسلسل "كارثة طبيعية"، احتفالا بانتهاء التصوير في يناير 2025، لتعلن منصة "واتش ات" عرضه الفترة المقبلة.



اقرأ أيضا..



"قلب ورومانسية".. علي الحجار يغازل زوجته بهذه الطريقة







منة شلبي وحاتم صلاح وهايدي موسى.. 20 صورة لـ أحدث أفراح الوسط الفني



