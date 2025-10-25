الصور الأولى من عقد قران المطرب أحمد جمال

أول منشور من محمد سلام بعد إعلان عرض مسلسله كارثة طبيعية

احتفل المطرب أحمد جمال بعد قرانه على المطربة الشابة فرح الموجي، مساء اليوم الأحد.

وعقد أحمد جمال قرانه بحضور المقربين وأفراد من الأسرة والأصدقاء.

يذكر أن أحمد جمال أعلن عن خطوبته من المطربة الشابة فرح الموجي، في 20 يناير العام الجاري.

وطرح مؤخرًا أغنية بعنوان "ما بيعتذرش" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

