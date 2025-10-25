بعد تداول الشائعات.. حقيقة انفصال حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح

كتب- هاني صابر:

أسدل الفنان حمدي الميرغني، الستار على الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول انفصاله عن زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح.

ونشر حمدي الميرغني، صورتين له مع زوجته وابنتهما (تمارا)، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبيبتي اللحظة في وجودها تساوي سنين".

وكانت تداولت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصال الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، ولم يخرج أيا منهما لتأكيد أو نفي الخبر وقتها.

جدير بالذكر أن، إسراء عبدالفتاح من نجوم مسرح مصر الذين قدمهم الفنان أشرف عبدالباقي للجمهور من خلال عدد كبير من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا، وضمت الفرقة: "علي ربيع، سارة درزاوي، حمدي الميرغني، محمد أنور، مصطفى خاطر، حامد الشراب، محمد عبدالرحمن، محمد أسامة (أوس أوس)، دينا محسن (ويزو)".