إعلان

نادية الجندي تستعرض رشاقتها وتخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب : معتز عباس

08:31 م 22/10/2025

نادية الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها وجمهورها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نجمة الجماهيرة، صورة لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "تعجز الكلمات عن وصفك"، "ما هذا الجمال"، "قمر وجميلة"، "حلوة الحلويات".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

نادية الجندي

اقرأ أيضا..

بـ"فستان شفاف".. مريم الخشت بإطلالة جريئة بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

الثنائي الأجمل.. طارق العريان وزوجته يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة

نادية الجندي انستجرام نادية الجندي السوشيال ميديا إطلالة نادية الجندي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة