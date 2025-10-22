نادية الجندي تستعرض رشاقتها وتخطف الأنظار من أحدث ظهور

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها وجمهورها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نجمة الجماهيرة، صورة لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "تعجز الكلمات عن وصفك"، "ما هذا الجمال"، "قمر وجميلة"، "حلوة الحلويات".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

