مي عمر في دبي ويسرا اللوزي في الجونة..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رحمة أحمد

نشرت الفنانة رحمة أحمد صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في شوارع باريس.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صور جديدة عبر حسابها على انسستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها بأحد صالونات التجميل في دبي.

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أسود أنيق.

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، وكانت الصور من إطلالتها على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي.