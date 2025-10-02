منى هلا: تعرضت للتحرش من راجل عمره 74 سنة

كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة منى هلا عن تعرضها لتجربة صعبة العام الماضي، إذ قام أحد الأشخاص بالتحرش بها، ووقتها شعرت بصدمة ولم تستطع ضربه، ولكنها قررت تحرير محضر ضده، وقامت بإبلاغ أسرته.

وتابعت منى أثناء حلولها ضيفة في برنامج قعدة ستات، المعروض على قناة ألفا اليوم وتقدمه المذيعة مروة صبري: "واحد جاري عنده 74 عاما اتحرش بيا السنة اللي فاتت، عملتله محضر في القسم وقلت لبنته ولمراته ولجيرانه".

وأوضحت "كان تحرش جنسي أمام السوبر ماركت، وحررت محضر ضده، ومش شايفة ان ده انتقام"، مضيفة "أنا شخص قوي جدا ولما بيحصل الحاجات دي لغيري بضرب البني آدم اللي عمل كده لغيري، التحرش بالنسبالي أقذر حاجة ممكن تحصل للستات، لأنها بتفضل فترة طويلة تعبانة نفسيا وبيجيلها كوابيس".

وأكدت منى "لما بيحصل للشخص نفسه الموقف أحيانا بيصاب بصدمة، وبتجيلك تخشيبة لجسمك، مش بتعرفي تتصرفي المخ عطل عن التفكير".

جدير بالذكر أن منى هلا شاركت في مهرجان ميدفست مصر، الذي أقيم قبل أيام في الجامعة الأمريكية بفيلم قصير بعنوان "تيتا"، كما قدمت شهادتها والتحديات التي مرت بها، خلال مشاركتها في جلسة حوارية بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.