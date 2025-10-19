إلهام شاهين جريئة ويارا السكري أنيقة.. لقطات نجمات الفن خلال 24 ساعة

كيف علق الجمهور على ظهور بيونسيه بالحجاب في قطر؟

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميران عبدالوارث

خطفت الفنانة الشابة ميران عبدالوارث أنظار المتابعين، بعد ظهورها بفستان أسود جريء، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

يارا السكري

حرصت الفنانة يارا السكري على مشاركة متابعيها ، أحدث جلسة تصوير خضعت لها داخل الأسانسير ، ونشر صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان أبيض وجاكت شتوي وكاب.

إلهام شاهين

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار من ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

هنا الزاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة المتابعين على حسابها بموقع "انستجرام"،، مقطع فيديو لها وهي تقوم بتصفيف شعرها.

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش أنظار متابعيها، بعد نشرها مقطع فيديو "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، تستمتع بوقتها داخل أحد المطاعم الشهيرة.