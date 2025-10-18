إعلان

حدث بالفن|حلق نيقولا معوض يثير الجدل وجيهان الشماشرجي تخطف الأنظار في ثان أيام الجونة السينمائي

كتب : مصراوي

12:00 ص 18/10/2025
حدث بالفن|حلق نيقولا معوض يثير الجدل وجيهان الشماشرجي تخطف الأنظار في ثان أيام الجونة السينمائي

النشرة الفنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ مروان حامد يشارك في جلسات Joy Forum 2025 ضمن فعاليات موسم الرياض، كيف يحتفل مهرجان الجونة السينمائي بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين؟، عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من مهرجان الجونة، عبير صبري تخطف الأنظار على ريد كاربت الجونة السينمائي، نيقولا معوض يثير الجدل في ثاني أيام الجونة السينمائي، عمر درويش يدعم القضية الفلسطينية في ثاني أيام الجونة السينمائي، وغيرها من الأخبار.

حدث بالفن مهرجان الجونة السينمائي مئوية المخرج العالمي يوسف شاهين مروان حامد منتدىJoy Forum 2025 الفنانة ألفت عمر ثاني أيام الجونة السينمائي الفنانة عبير صبري الفنانة حنان مطاوع جيهان الشماشرجي فيلم هابي بيرث داي في الجونة نيقولا معوض بحلق وبدلة موف عمر درويش بتيشيرت فلسطين

إعلان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تراجع حاد ومفاجئ.. الذهب يبدد مكاسبه والجرام يفقد 150 جنيهًا في ثلاث ساعات
الجلاد: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد.. وترامب يريد "اللقطة" الإعلامية فقط
تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)