إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ مروان حامد يشارك في جلسات Joy Forum 2025 ضمن فعاليات موسم الرياض، كيف يحتفل مهرجان الجونة السينمائي بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين؟، عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من مهرجان الجونة، عبير صبري تخطف الأنظار على ريد كاربت الجونة السينمائي، نيقولا معوض يثير الجدل في ثاني أيام الجونة السينمائي، عمر درويش يدعم القضية الفلسطينية في ثاني أيام الجونة السينمائي، وغيرها من الأخبار.