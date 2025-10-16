بتول عرفة: "الفن الحقيقي هو اللي بيعتمد على الموهبة مش الإمكانيات"

افتتح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس فعاليات "Joy Forum" ضمن النسخة السادسة لموسم الرياض، وسط حضور كبير لأبرز النجوم.

وكان من أبرز الحضور النجم الأمريكي، تيري كروز، الإعلامي بيرس مورجان، نجوم مسلسل "لعبة الحبار" وهم لي بيونج هون، لي حونج جاي، لاعب كرة السلة الأمريكي شاكيل أونيل، الفنان حسين عسيري، الفنانة اسيل عمران.

ومن المقرر أن يجمع هؤلاء النجوم العديد من الجلسات الحوارية وسط حضور جماهيري ضخم.

وحضر أيضا النجم الهندي سلمان خان الذي أعاد سلمان خان نشر بوستر الجلسة عبر حسابه على انستجرام وكتب: "سعيد للإعلان عن مشاركتي في جوي فوروم، دعونا نجعله حدث ملهم ولا ينسى، أراكم في حوي فوروم".

افتتح تركي آل الشيخ منذ أيام النسخة السادسة من موسم الرياض هذا العام، الذي شهد حضور جماهيري وسط العديد من الفعاليات الفنية.

كما افتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

