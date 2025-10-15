آسر ياسين يواصل الترويج لفيلم "إن غاب القط".. فيديو

يواصل الفنان آسر ياسين الترويج لفيلمه الجديد "إن غاب القط"، والمقرر عرضه في السينمات قريبًا.

ونشر آسر، برومو للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "إن غاب القط 2025.. قريبًا".

فيلم إن غاب القط، بطولة آسر ياسين، محمد شاهين، أسماء جلال، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، كل هؤلاء بجانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، العمل السينمائي من إخراج سارة نوح، وتأليف أيمن وتار.

