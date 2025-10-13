إعلان

سلمى أبوضيف تستكمل "بنج كلي" وتشارك بلجنة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة

كتب : منى الموجي

11:54 م 13/10/2025

سلمى أبوضيف

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار الفنانة سلمى أبو ضيف لتكون عضو لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السادسة والأربعين التي من المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر.

ويُعرض لـ سلمى أبو ضيف في الوقت الحالي فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة، ويضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: منة شلبي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، كريم فهمي، والعمل من تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري.

ومن ناحية أخرى، تستكمل سلمى أبو ضيف تصوير مسلسل بنج كلي، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

"بنج كلي" بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

كما تواصل سلمى تصوير فيلمها "إيجي بست" مع الفنان أحمد مالك، تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبدالمنعم.

