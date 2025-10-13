سلمى أبوضيف تستكمل "بنج كلي" وتشارك بلجنة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار الفنانة سلمى أبو ضيف لتكون عضو لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السادسة والأربعين التي من المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر.

ويُعرض لـ سلمى أبو ضيف في الوقت الحالي فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة، ويضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: منة شلبي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، كريم فهمي، والعمل من تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري.

ومن ناحية أخرى، تستكمل سلمى أبو ضيف تصوير مسلسل بنج كلي، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

"بنج كلي" بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

كما تواصل سلمى تصوير فيلمها "إيجي بست" مع الفنان أحمد مالك، تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبدالمنعم.