أسماء جلال وأمينة خليل ومايان السيد.. 20 صورة للنجمات في مهرجان الجونة 2024

كتب : معتز عباس

10:35 م 13/10/2025
    اسماء جلال في مهرجان الجونة 2024 (3)_1
    اسماء جلال في مهرجان الجونة 2024 (4)
    اسماء جلال في مهرجان الجونة 2024 (5)
    اسماء جلال في مهرجان الجونة 2024 (6)
    اسماء جلال في مهرجان الجونة 2024
    امينة خليل في مهرجان الجونة 2024 (1)
    امينة خليل في مهرجان الجونة 2024 (2)
    امينة خليل في مهرجان الجونة 2024 (3)
    مايان السيد في مهرجان الجونة 2024 (1)
    مايان السيد في مهرجان الجونة 2024 (2)
    مايان السيد في مهرجان الجونة 2024 (3)
    اسماء جلال في مهرجان الجونة 2024 (2)_1
    اسماء جلال في مهرجان الجونة 2024 (1)_1
    اسماء جلال في مهرجان الجونة 2024 (4)
    امينة خليل في مهرجان الجونة 2024 (2)
    اسماء جلال في مهرجان الجونة 2024 (6)
    مايان السيد في مهرجان الجونة 2024 (3)
    امينة خليل في مهرجان الجونة 2024 (3)
    اسماء جلال في مهرجان الجونة 2024 (5)

تألقت العديد من نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في الدورة السابعة السابقة عام 2024، والتي أقيمت تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، بإطلالات جذابة وأحيانا جريئة أثارت الجدل على السجادة الحمراء.

وحرصت عدد كبير من نجمات الفن على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت، والكشف عن أجمل إطلالاتهن أمام الحضور، وهم: أسماء جلال، أمينة خليل، مايان السين، جيهان الشماشرجي، هاجر السراج، لقاء الخميسي.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة 2024 اطلالات النجمات نجمات الفن

