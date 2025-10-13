تألقت العديد من نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في الدورة السابعة السابقة عام 2024، والتي أقيمت تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، بإطلالات جذابة وأحيانا جريئة أثارت الجدل على السجادة الحمراء.

وحرصت عدد كبير من نجمات الفن على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت، والكشف عن أجمل إطلالاتهن أمام الحضور، وهم: أسماء جلال، أمينة خليل، مايان السين، جيهان الشماشرجي، هاجر السراج، لقاء الخميسي.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

اقرأ أيضا:

أول رد من ابنة هيفاء وهبي بعد شائعات زواجها من أبو هشيمة ورجل أعمال كويتي

مصطفى كامل: "واجهت الفساد داخل نقابة الموسيقيين وسأظل أدافع عن حقوق الأعضاء"