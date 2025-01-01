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"الأفضل لم يأتي بعد".. هكذا ودعت مي عمر عام 2024 واستقبلت 2025

06:50 م الأربعاء 01 يناير 2025
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة مي عمر على الاحتفال بالسنة الجديدة 2025، وشاركت متابعيها أبرز اللحظات والأوقات التي مرت بها في عام 2024.

ونشرت مي مقطع فيديو يرصد أبرز اللحظات التي عاشتها في 2024، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "2024 كانت حقا سنة للذكرى ، سنة من النجاح والنمو واللحظات التي لا تنسى".

وأضافت: "أنا فخورة جدًا بكل شيء أنجزته، وأنا ممتنة للغاية للحب والدعم اللذين تلقيتهما طوال الطريق، بينما نخطو إلى عام 2025، أعدكم أن أعمل بجد أكبر، وحلم أكبر، وأعطي كل ما لدي بمزيد من العاطفة والقوة".

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A post shared by Mai Omar (@maiomar_)

وأتمت: "الأفضل لم يأت بعد، ولا يسعني الانتظار لمشاركة هذا الفصل التالي معكم جميعًا".

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