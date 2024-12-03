إليسا تروج لحفلها الجديد ضمن فعاليات بطولة الجولف بالسعودية

كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي، وذلك ضمن فعاليات أكبر بطولة الجولف بالمملكة العربية السعودية، ويشارك عدد من النجوم العرب في إحياء حفلات البطولة التي تقام من 4 إلى 7 ديسمبر.

وشاركت إليسا البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يسعدني أن أكون جزءًا من بطولة الجولف السعودية الدولية، يوم 6 ديسمبر في نادي الرياض للجولف لا استطيع الانتظار لأكون معكم جميعا".

يذكر أن الفنانة إليسا تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية، ونشرت مقطع فيديو من العمل عبر حسابه الخاص بموقع "X"، دون الكشف عن أي تفاصيل.

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