بحضور رمضان وتامر حبيب.. 19 صورة من عيد ميلاد إنجي كيوان

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إنجي كيوان، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت كيوان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا لها من ليلة محاطة بالجمال والحب، شكرًا لكل شخص جاء وجعلني أشعر بالحب والتميز، سيكون لديكم مكان خاص في قلبي، شكرًا لكم".

وظهر في الصور من نجوم الفن محمد رمضان وتامر حبيب و ماجد المصري وشيرين رضا وحسن أبو الروس وعمر السعيد.

يذكر ان، إنجي كيوان تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومحمود ياسين جونيور، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.