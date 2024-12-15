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دينا الشربيني وياسمين رئيس في العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" بحضور نجوم الفن

10:45 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر
  • عرض 20 صورة
    العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه بحضور نجوم الفن
  • عرض 20 صورة
    الفنان محمد محمود عبد العزيز
  • عرض 20 صورة
    السيناريست أيمن بهجت قمر
  • عرض 20 صورة
    الفنان محمد كيلاني
  • عرض 20 صورة
    المنتج زيد الكردي من العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
  • عرض 20 صورة
    المنتج زيد الكردي
  • عرض 20 صورة
    أيمن بهجت قمر من العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
  • عرض 20 صورة
    توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
  • عرض 20 صورة
    دينا الشربيني تحتفل بالعرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
  • عرض 20 صورة
    الفنانة دينا الشربيني من العرض الخاص
  • عرض 20 صورة
    محمد كيلاني من العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
  • عرض 20 صورة
    رانيا محمود ياسين من العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
  • عرض 20 صورة
    محمد محمود عبد العزيز وأيمن بهجت قمر
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ياسمين رئيس
  • عرض 20 صورة
    نجوم وصناع فيلم الهنا اللي أنا فيه يحتفلون بالعرض الخاص
  • عرض 20 صورة
    محمد مهران في العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
  • عرض 20 صورة
    ياسمين رئيس وأيمن بهجت قمر
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- محمود بكار:

احتفل نجوم وصناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بالعرض الخاص الذي يقام مساء اليوم الأحد، بأحد السينمات في السادس من أكتوبر.

وكان من أبرز الحضور الفنان كريم محمود عبد العزيز، الفنانة دينا الشربيني، الفنانة ياسمين رئيس، السيناريست أيمن بهجت قمر، المخرج خالد مرعي، المنتج زيد الكردي، الفنان محمد مهران، الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان محسن منصور، الفنان محمد كيلاني، الفنانة رانيا محمود ياسين، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية احتفالًا ببدء عرض الفيلم في السينمات.

تدور أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في إطار كوميدي حول الدكتور أحمد، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه، ويشارك ببطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

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دينا الشربيني ياسمين رئيس الهنا اللي أنا فيه أيمن بهجت قمر
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