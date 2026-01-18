"لو اتغلبت من مصر كنت هعتزل".. مدرب نيجيريا يطلق تصريحات نارية

أكد إيريك شيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أنه كان على وشك الاعتزال من التدريب لو لم يتمكن فريقه من التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال شيل، في تصريحات عبر موقع البطولة المغربي: "على المستوى الشخصي، ربما لم يكن الوقت مناسبًا للحديث عن ذلك، لكن لو لم نحصل على المركز الثالث، كان سيكون من الصعب علي الاستمرار كمدرب."

وأضاف المدير الفني: "خضت أول كأس أفريقيا مع منتخب مالي، وكنا من أفضل الفرق في الأداء، ولكن أقصينا من ربع النهائي. في هذه النسخة، كنا الأفضل من حيث اللعب والفلسفة".

وأكمل: "الفشل في تحقيق المركز الثالث، كان ممكنًا أن يجعل الأمر صعبًا علي للاستمرار، نعم، كان من الممكن أن أترك التدريب، وربما أعمل في التكوين أو كمدير تقني مع منتخب ما."

وأختتم تصريحاته: "اللاعبون قدموا لي هذه الهدية الرائعة، وأنا سعيد بذلك. لقد وعدت والديّ بأن أعود بلقب كأس أفريقيا، وأقول لهم: أبي وأمي، أعتذر، عدت بالمركز الثالث فقط، وهذا شيء جيد بالنسبة لي."