"لو اتغلبت من مصر كنت هعتزل".. مدرب نيجيريا يطلق تصريحات نارية

كتب : محمد خيري

02:48 م 18/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب نيجيريا (1)
  • عرض 9 صورة
    أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا (1)
  • عرض 9 صورة
    أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا (3)
  • عرض 9 صورة
    أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا (2)
  • عرض 9 صورة
    منتخب نيجيريا بالأحذية النباتية
  • عرض 9 صورة
    وفاة والدة ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا (6)
  • عرض 9 صورة
    وفاة والدة ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا (4)
  • عرض 9 صورة
    وفاة والدة ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا (1)

أكد إيريك شيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أنه كان على وشك الاعتزال من التدريب لو لم يتمكن فريقه من التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال شيل، في تصريحات عبر موقع البطولة المغربي: "على المستوى الشخصي، ربما لم يكن الوقت مناسبًا للحديث عن ذلك، لكن لو لم نحصل على المركز الثالث، كان سيكون من الصعب علي الاستمرار كمدرب."

وأضاف المدير الفني: "خضت أول كأس أفريقيا مع منتخب مالي، وكنا من أفضل الفرق في الأداء، ولكن أقصينا من ربع النهائي. في هذه النسخة، كنا الأفضل من حيث اللعب والفلسفة".

وأكمل: "الفشل في تحقيق المركز الثالث، كان ممكنًا أن يجعل الأمر صعبًا علي للاستمرار، نعم، كان من الممكن أن أترك التدريب، وربما أعمل في التكوين أو كمدير تقني مع منتخب ما."

وأختتم تصريحاته: "اللاعبون قدموا لي هذه الهدية الرائعة، وأنا سعيد بذلك. لقد وعدت والديّ بأن أعود بلقب كأس أفريقيا، وأقول لهم: أبي وأمي، أعتذر، عدت بالمركز الثالث فقط، وهذا شيء جيد بالنسبة لي."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب نيجيريا منتخب مصر إيريك شيل كأس الأمم الأفريقية مدرب نيجيريا

