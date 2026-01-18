"عشنا إبداعًا لا يُنسى".. أصالة تشكر تركي آل الشيخ بعد تكريمها في Joy Awards

كتبت- نوران أسامة:

لفتت نجمات الفن الأنظار خلال فعاليات حفل Joy Awards بإطلالات جريئة وأنيقة في آن واحد، حيث فضلت كثيرات منهن اعتماد الفساتين القصيرة والملفتة على السجادة اللافندر.

كانت من بين أبرز الإطلالات نانسي عجرم التي اختارت فستانًا طويلًا باللون اللافندر ، بينما تألقت هنا الزاهد بفستان طويل باللون الوردي اللامع.

أما النجمة أمينة خليل فخطفَت الأنظار بإطلالة أنيقة، وظهرت بفستان طويل باللون الأحمر اللامع، في حين تألقت الفنانة التونسية درة بفستان أنيق باللون الأسود.

ولفتت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار بفستان أنيق باللونين الأسود والذهبي، بينما تألقت الفنانة نيللي كريم بإطلالة أنيقة وجريئة، وظهرت بفستان باللون الذهبي.

أما الفنانة نيكول سابا فظهرت بفستان باللون الذهبي اللامع، في حين اختارت غادة عبد الرازق فستانًا جريئًا خطفت من خلاله الأنظار، إذ ارتدت فستان كب باللون الأسود ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

ويعد حفل Joy Awards من أبرز الفعاليات الفنية في الوطن العربي، حيث يكرم نخبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة حول العالم، تقديرًا لما قدموه من إنجازات خلال العام الماضي، إلى جانب تكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في تطوير صناعة الفن.

وشهد الحفل حضور كوكبة كبيرة من النجوم، من بينهم: يسرا، فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، حسن الرداد، مي عمر، هنا الزاهد، نيكول سابا، وفاء الكيلاني وزوجها تيم حسن، بشرى، دريد لحام، صبا مبارك، نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، هيذر جراهام، إيمان العاصي، هاني رمزي، نادية الجندي، بوسي شلبي، حنان مطاوع، وآخرون.



