غادة رجب تستعد لحفل اليوم بدار الأوبرا بقيادة المايسترو محمد الموجي (صور)

كتب : نوران أسامة

03:37 م 18/01/2026 تعديل في 03:37 م
    الفنانة غادة رجب تستعد لحفلها اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا (2)
    الفنانة غادة رجب تستعد لحفلها اليوم بالمسرح الكبير
    غادة رجب تستعد لحفلها اليوم بالمسرح الكبير
    بوستر حفل الفنانة غادة رجب بالمسرح الكبير
    غادة رجب تستعد لحفلها اليوم
    الفنانة غادة رجب تستعد لحفلها اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا محمد الموجي

تستعد الفنانة غادة رجب لإحياء حفل غنائي ضخم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقدم عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

وشاركت غادة جمهورها مجموعة من صور كواليس البروفة، ونشرتها عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، وعلقت: "النهاردة إن شاء الله، دعواتكم".

يذكر أن الفنانة غادة رجب أعلنت مؤخرًا عن وفاة حماها ونعته عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "البقاء لله، توفى إلى رحمة الله حمايا الغالي الأستاذ الدكتور حسن عبدالعال.. نسألكم الفاتحة والدعاء".


غادة رجب دار الأوبرا المصرية محمد الموجي

