تستعد الفنانة غادة رجب لإحياء حفل غنائي ضخم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقدم عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

وشاركت غادة جمهورها مجموعة من صور كواليس البروفة، ونشرتها عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، وعلقت: "النهاردة إن شاء الله، دعواتكم".

يذكر أن الفنانة غادة رجب أعلنت مؤخرًا عن وفاة حماها ونعته عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "البقاء لله، توفى إلى رحمة الله حمايا الغالي الأستاذ الدكتور حسن عبدالعال.. نسألكم الفاتحة والدعاء".



اقرأ أيضًا:

وفاة والدة الفنانة دوللي شاهين





فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS







مع كوكبة من نجوم الفن.. تركي آل الشيخ من حفل JOY AWARDS 2026





تركي آل الشيخ عن فاروق حسني: "رجل عظيم من بلد عظيم"





بحضور تركي آل الشيخ.. JOY AWARDS يعلن جوائز نسخته السادسة ويكرّم نجوم العالم





تركي آل الشيخ عن فاروق حسني: "رجل عظيم من بلد عظيم"



