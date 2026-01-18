31 مباراة سابقة.. تاريخ مواجهات المغرب والسنغال قبل نهائي اليوم

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الأحد، نحو المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والمغرب، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويسعى المنتخبان لحصد اللقب القاري الثاني في تاريخهما، بعدما توج منتخب المغرب بالبطولة في نسخة 1976، فيما نال منتخب السنغال اللقب في نسخة 2021.

تاريخ مواجهات المغرب والسنغال

يمتد تاريخ المواجهات بين المنتخبين المغربي والسنغالي عبر سنوات طويلة، حيث التقيا في 31 مباراة رسمية وودية، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وتشير الأرقام إلى تفوق منتخب المغرب في سجل المواجهات المباشرة، بعدما حقق 18 انتصارًا، مقابل 6 انتصارات لمنتخب السنغال، بينما انتهت 7 مباريات بينهما بنتيجة التعادل.

