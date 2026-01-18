مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

31 مباراة سابقة.. تاريخ مواجهات المغرب والسنغال قبل نهائي اليوم

كتب : محمد عبد الهادي

02:52 م 18/01/2026
  عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    منتخب السنغال (9)
  • عرض 16 صورة
    منتخب المغرب (4)
  • عرض 16 صورة
    منتخب السنغال (10)
  • عرض 16 صورة
    منتخب المغرب (3)
  • عرض 16 صورة
    ملخص شوط المغرب ونيجيريا الأول
  • عرض 16 صورة
    إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب
  • عرض 16 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 16 صورة
    منتخب المغرب (5)
  • عرض 16 صورة
    منتخب المغرب (2)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب السنغال (7)
  • عرض 16 صورة
    منتخب السنغال (3)
  • عرض 16 صورة
    منتخب السنغال (11)
  • عرض 16 صورة
    إبراهيم مباي لاعب منتخب السنغال
  • عرض 16 صورة
    إبراهيم مباي لاعب منتخب السنغال

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الأحد، نحو المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والمغرب، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويسعى المنتخبان لحصد اللقب القاري الثاني في تاريخهما، بعدما توج منتخب المغرب بالبطولة في نسخة 1976، فيما نال منتخب السنغال اللقب في نسخة 2021.

تاريخ مواجهات المغرب والسنغال

يمتد تاريخ المواجهات بين المنتخبين المغربي والسنغالي عبر سنوات طويلة، حيث التقيا في 31 مباراة رسمية وودية، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وتشير الأرقام إلى تفوق منتخب المغرب في سجل المواجهات المباشرة، بعدما حقق 18 انتصارًا، مقابل 6 انتصارات لمنتخب السنغال، بينما انتهت 7 مباريات بينهما بنتيجة التعادل.

إقرأ أيضًَا:
7 مباريات.. ماذا قدم ليفربول في غياب محمد صلاح؟

قبل صدام المغرب والسنغال.. ماذا يفعل صاحب الأرض في نهائي أمم أفريقيا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المغرب والسنغال منتخب المغرب منتخب السنغال تاريح مواجهات المغرب والسنغال كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



