مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان إدارة جنوب الجيزة ويجري حواراً مع الطلاب

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم جولة تفقدية داخل إدارة جنوب الجيزة التعليمية، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، في إطار المتابعة الميدانية لسير امتحانات الشهادة الإعدادية، وحرصًا على انتظامها وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وبحسب بيان، شملت الجولة تفقد لجان الشهادة الإعدادية بمدرستي النهضة وصلاح سالم، حيث اطمأن وكيل أول الوزارة على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، إلى جانب توافر المناخ الهادئ والآمن الذي يضمن للطلاب أداء امتحاناتهم بكل طمأنينة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال المتابعة، على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق القواعد والضوابط الامتحانية، وتهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شدد على أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال المراقبة والتنظيم داخل اللان، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مستجدات فور ظهورها، بما لا يؤثر على سير العملية الامتحانية.

وحرص سعيد عطية على الحديث مع عدد من الطلاب والاستماع إلى آرائهم، في رسالة واضحة تؤكد أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تقف داعمة له في جميع المراحل، بما يعزز الثقة ويؤكد أن الامتحانات تُدار وفق منظومة مؤسسية منضبطة وعادلة.

اقرأ أيضاً:

قرار رسمي.. الخميس 29 يناير إجازة مدفوعة الأجر

وزير التموين: احتياطي السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر

توجيهات بالإخلاء.. وزير الري يحذر 16 محافظة من تعديات نهر النيل