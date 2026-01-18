غالبًا ما تُعامل جوازات السفر كوثائق ثانوية، ولا يُلتفت إليها إلا في المطارات أو على الحدود، ومع ذلك، فإن قوتها تحدد مدى سهولة تنقل الأفراد حول العالم.

وتقيس تصنيفات جوازات السفر العالمية هذه القوة من خلال حساب عدد الوجهات التي يمكن دخولها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وتشمل هذه الوجهات الدخول دون تأشيرة، والتأشيرة عند الوصول، وتصاريح السفر الإلكترونية، كلما زاد هذا العدد، قلت العقبات التي يواجهها المسافر.

في عام 2026، أظهرت أحدث تقارير مؤشر هينلي لجوازات السفر مجددا فجوة واضحة بين أقوى جوازات السفر وبقية الجوازات، وتستفيد الدول التي تحتل الصدارة من علاقات دبلوماسية راسخة، واستقرار اقتصادي، واتفاقيات متبادلة.

مؤشر هينلي لجوازات السفر 2026 يكشف عن أقوى جوازات السفر في العالم

سنغافورة تحتل المرتبة الأولى تحتل سنغافورة المرتبة الأولى بفضل إمكانية الوصول إلى 192 وجهة.

هذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتصدر فيه سنغافورة المرتبة الأولى، وتعكس قوة جواز سفرها النفوذ الدبلوماسي القوي للبلاد وسمعتها في الاستقرار.

ورغم فقدانها إمكانية الدخول دون تأشيرة إلى عدد قليل من الدول خلال العام الماضي، فقد تمكنت من دخول بابوا غينيا الجديدة، ما حافظ على تصنيفها المرتفع.

تحتل اليابان وكوريا الجنوبية المرتبة الثانية

تتشارك اليابان وكوريا الجنوبية المركز الثاني بإمكانية الوصول إلى 188 وجهة، وأبرمت كلتا الدولتين اتفاقيات سفر واسعة النطاق على مدى عقود، وتستفيد جوازات سفرهما من الثقة المبنية على التجارة والسياحة والتحالفات السياسية مع العديد من المناطق. ورغم أن أيا منهما لا يتصدر القائمة هذا العام، إلا أنهما لا تزالان من بين أكثر الدول مرونةً للسفر الدولي في وقت قصير.

تتمتع الدول الأوروبية بمكانة قوية في المرتبة الثالثة

تحتل الدنمارك ولوكسمبورج وإسبانيا والسويد وسويسرا المركز الثالث برصيد 186 وجهة، تستفيد هذه الدول من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي إلى جانب اتفاقيات ثنائية منفصلة، ويتمتع مواطنوها بسهولة التنقل داخل أوروبا وخارجها.

العديد من الدول مصنفة في المرتبة الرابعة

تحتل النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والنرويج وهولندا المرتبة الرابعة، إذ تتيح جوازات سفرها الوصول إلى 185 وجهة، ويعكس هذا التصنيف تشابها في امتيازات السفر، وليس مجرد التقارب الجغرافي، وتوفر هذه الجوازات نطاقاً واسعاً للسفر عبر الأمريكتين وآسيا وأفريقيا، مدعومة بشبكات دبلوماسية راسخة.

جوازات سفر من الرتبة الخامسة

تحتل المجر والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا والإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة بـ 184 وجهة.

وتبرز الإمارات العربية المتحدة كدولة حديثة العهد في هذه القائمة، ما يعكس توسعها الدبلوماسي السريع.

وتواصل الدول الأوروبية في هذه المجموعة الاستفادة من حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها الدولية المتينة.

تحتل الدول الأصغر المرتبة السادسة

تتشارك كرواتيا، وجمهورية التشيك، وإستونيا، ومالطا، ونيوزيلندا، وبولندا المركز السادس بـ 183 وجهة، تجمع هذه الجوازات بين سهولة الوصول الإقليمي والانتشار العالمي المتزايد.

تحتل المملكة المتحدة المرتبة السابعة

تحتل أستراليا ولاتفيا وليختنشتاين والمملكة المتحدة المرتبة السابعة بـ 182 وجهة، وتحافظ المملكة المتحدة على مكانتها المتقدمة رغم التغيرات التي طرأت على علاقتها بالاتحاد الأوروبي، ولا يزال جواز سفرها يتيح الوصول إلى وجهات واسعة.

كندا في المرتبة الثامنة

انضمت كندا إلى أيسلندا وليتوانيا في المرتبة الثامنة، حيث تتيح الوصول إلى 181 وجهة، ويعكس هذا المركز استقرار حركة التنقل، ولا يزال جواز سفر كندا قويا للسفر الترفيهي والتجاري، حتى وإن لم يعد يتصدر التصنيفات.

ماليزيا تصل إلى المراكز التسعة الأولى

تحتل ماليزيا المرتبة التاسعة عالميًا بإمكانية الوصول إلى 180 وجهة سياحية، وهي الدولة الوحيدة من جنوب شرق آسيا ضمن قائمة العشرة الأوائل إلى جانب سنغافورة.

ويعكس جواز سفرها القوي الاتفاقيات الإقليمية والعلاقات الدولية المتنامية، ما يمنح حامليه خيارات سفر واسعة.

الولايات المتحدة في المرتبة العاشرة

تكمل الولايات المتحدة قائمة العشرة الأوائل بربطها بـ 179 وجهة، ورغم قوة جواز سفرها، فقد شهد انخفاضًا طفيفًا في السنوات الأخيرة، وتؤثر سياسة التأشيرات والمعاملة بالمثل على هذا الوضع، ما يضعها في مرتبة أدنى قليلا من بعض الدول المماثلة من حيث حرية التنقل العالمية.

ترتيب مصر

تحتل مصر المركز 85 في قائمة أقوى جوازات السفر لعام 2026ـ إذ تتيح السفر إلى 50 وجهة دون تأشيرة، بحسب مؤشر هينلي لجوازات السفر.