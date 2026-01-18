حذرت نقابة الأطباء، من الانتشار المتزايد لمحتوى خطير على بعض منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن دعوات أو تحديات تشجع على سكب المياه الساخنة أو المغلية على اليدين أو أجزاء من الجسم، بزعم اختبار قوة التحمل أو الشجاعة.

و انتشر خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي تريند جديد يعرف باسم "كوباية الشاي"، يتضمن القيام بسكب مياه أو سوائل ساخنة على أيدي شخصين أثناء إمساكهما بها، بدعوى اختبار القدرة على التحمل أو التعبير عن مشاعر الارتباط، وهو ما أثار مخاوف واسعة بين المتخصصين في المجال الطبي.

واعتبرت نقابة الأطباء في بيان اليوم، أن "هذا سلوك شديد الخطورة ويمثل تهديدا مباشرا للصحة والحياة، خاصة بين الأطفال والمراهقين والشباب".

وأشارت النقابة إلى خطورة الحروق الناتجة عن السوائل الساخنة، والتي تشمل:

* الحروق الناتجة عن المياه الساخنة أو المغلية تُعد من أخطر أنواع الحروق، وقد تكون أشد تدميرا للأنسجة من بعض الحروق الأخرى.

* قد تؤدي هذه الحروق إلى تلف عميق في الجلد والأعصاب والأوعية الدموية.

* قد تؤدي هذه الحروق إلى تشوهات دائمة وفقدان الإحساس أو الحركة.

* قد تؤدي إلى التهابات حادة وتسمم دموي عند عدم العلاج السريع خاصة في وجود بعض الأمراض المزمنه بالإضافة إلى مضاعفات أخرى خطيرة.

وأكدت نقابة الأطباء أن القدرة على تحمل الألم ليست دليلا على القوة أو الشجاعة، بل إن تعمد إيذاء النفس سلوك غير سوي ولا يمت بأي صلة للصحة الجسدية أو النفسية، لافتة إلى أن بعض الحالات الصحية (مرضى السكر، ضعف المناعة، الأمراض الجلدية) تجعل المصابين أكثر عرضة لمضاعفات شديدة حتى مع حروق تبدو بسيطة.

وشددت على أنه في حال التعرض لحرق بمياه ساخنة، يجب التوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو وحدة طوارئ، وعدم استخدام وصفات شعبية أو مواد غير طبية على مكان الحرق.

كما ناشدت النقابة أولياء الأمور بضرورة متابعة ما يشاهده الأبناء، وفتح حوار توعوي معهم حول مخاطر هذه التحديات، داعية وسائل الإعلام وصناع المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعي إلى عدم الترويج أو إعادة نشر مثل هذه المقاطع، والإبلاغ عن المحتوى الضار وحذفه، حماية للصحة العامة.

وقالت النقابة إن "صحة الإنسان ليست مجالا للتجارب أو الاستعراض، والألم ليس لعبة، والحروق ليست تحديا".

اقرأ أيضًا:

"أهل مصر" يحذر من تريند "كوباية الشاي".. ويؤكد: يسبب مضاعفات خطيرة

الصحة تحذر من "تريند الشاي المغلي": قد يؤدي لحروق وتشوهات دائمة