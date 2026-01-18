أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول ثلاث مباريات في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، مع تحديد ملاعب ومواعيد المباريات كالآتي:

بتروجت × مودرن سبورت: الثلاثاء 20 يناير، الساعة 2:30 ظهرًا، على استاد بتروسبورت.

زد × المصري: الأربعاء 21 يناير، الساعة 2:30 ظهرًا، على استاد السويس الجديد بدلاً من ستاد برج العرب.

الجونة × بيراميدز: الثلاثاء 20 يناير، الساعة 2:30 ظهرًا، على استاد خالد بشارة بالجونة.

وتأتي هذه القرارات في إطار تنظيم المباريات وضمان سير البطولة بشكل منتظم، مع مراعاة جاهزية الملاعب لاستضافة منافسات الدور القادم، بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وتحقيق المركز الرابع.