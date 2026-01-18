مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

بعد انتهاء أمم أفريقيا.. المسابقات تحدد مواعيد وملاعب 3 مباريات في الكأس

كتب : محمد خيري

02:10 م 18/01/2026

كأس مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول ثلاث مباريات في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، مع تحديد ملاعب ومواعيد المباريات كالآتي:

بتروجت × مودرن سبورت: الثلاثاء 20 يناير، الساعة 2:30 ظهرًا، على استاد بتروسبورت.

زد × المصري: الأربعاء 21 يناير، الساعة 2:30 ظهرًا، على استاد السويس الجديد بدلاً من ستاد برج العرب.

الجونة × بيراميدز: الثلاثاء 20 يناير، الساعة 2:30 ظهرًا، على استاد خالد بشارة بالجونة.

وتأتي هذه القرارات في إطار تنظيم المباريات وضمان سير البطولة بشكل منتظم، مع مراعاة جاهزية الملاعب لاستضافة منافسات الدور القادم، بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وتحقيق المركز الرابع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس مصر لجنة المسابات اتحاد الكرة كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- حريق بمجمع المصالح في شبين الكوم وسقوط عدد من المصابين
أخبار المحافظات

بالصور- حريق بمجمع المصالح في شبين الكوم وسقوط عدد من المصابين
منزل تحول لمقبرة.. المشهد الأخير في جنازة الـ 5 أشقاء ضحايا مأساة بنها
أخبار المحافظات

منزل تحول لمقبرة.. المشهد الأخير في جنازة الـ 5 أشقاء ضحايا مأساة بنها
أقوى جوازات السفر حول العالم في 2026.. اعرف ترتيب مصر
علاقات

أقوى جوازات السفر حول العالم في 2026.. اعرف ترتيب مصر
"أشعر بالحزن لأجله".. فان دايك يتحدث عن عودة محمد صلاح لليفربول
رياضة عربية وعالمية

"أشعر بالحزن لأجله".. فان دايك يتحدث عن عودة محمد صلاح لليفربول
"لو اتغلبت من مصر كنت هعتزل".. مدرب نيجيريا يطلق تصريحات نارية
رياضة عربية وعالمية

"لو اتغلبت من مصر كنت هعتزل".. مدرب نيجيريا يطلق تصريحات نارية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا