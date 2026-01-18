الدقهلية – رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالسجن المشدد 15 عامًا لكل من تاجر ملابس ونجله، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال، عقب ضبطهما وبحوزتهما كميات كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بنحو 10 كيلو جرامات، إلى جانب حيازتهما سلاحًا ناريًا دون ترخيص.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، وأحمد عبد الرازق شطا، ومحمد حسين عامر، في القضية رقم 6367 لسنة 2025 جنايات الجمالية، والمقيدة برقم 2248 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إحالة المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية المتهمين محمد. س. م (44 عامًا)، تاجر ملابس ومقيم مركز الجمالية، ونجله ف (23 عامًا)، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة وإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، يوم 10 سبتمبر 2025 بدائرة مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول حيازة سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» دون ترخيص، وإحراز 4 طلقات من ذات العيار، بينما ثبت حيازة المتهم الثاني للسلاح بواسطة والده.

وخلال نظر القضية، شهد المقدم أحمد محمود بدوي، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بأنه تنفيذًا لإذن النيابة العامة، تمكن برفقة المقدم محمود صلاح المنصوري من ضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزة المتهم الأول على 100 قطعة (طربة) من مخدر الحشيش، إلى جانب السلاح الناري وطلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن السلاح الناري كان بغرض تأمين نشاطهما الإجرامي، بينما المبالغ المالية من حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع العملاء.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ وزنها الإجمالي 9771 جرامًا.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، من خلال إنشاء وإدارة محلات كبرى وشهيرة لتجارة المفروشات وتجهيز العرائس، في عدد من المحافظات، من بينها الدقهلية ودمياط، في محاولة لإضفاء صبغة مشروعة على أموالهما.