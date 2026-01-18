إعلان

وليد توفيق يشكر تركي آل الشيخ بعد حضوره حفل Joy Awards

كتب : سهيلة أسامة

04:11 م 18/01/2026

الفنان اللبناني وليد توفيق

وجه الفنان اللبناني وليد توفيق رسالة شكر وامتنان للمستشار تركي آل الشيخ بعد حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم أمس بالرياض في المملكة العربية السعودية.

ونشر مقطع فيديو من الحفل، ومعه الفنان صابر الرباعي، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الكريمة لحضور حفل Joy Awards في دورته الخامسة في الرياض، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم. كانت أمسية استثنائية بكل المقاييس، عرضًا عالميًا راقيًا جمع بين الإبداع العربي والعالمي، وتنوعًا مميزًا في العروض الموسيقية والدرامية والمسرحية، مع تكريم مستحق لمسيرة الفن العربي وروّاده".

وأضاف: "حفل بديع عكس صورة مشرقة عن المملكة العربية السعودية، وقدرتها على صناعة ترفيه راقٍ وثقافي، واستقبال نخبة من كبار نجوم العالم والعالم العربي. ألف مبروك لكل الزملاء الفنانين الذين نالوا جوائز التكريم التي استحقوها في هذه الدورة. كل التمنيات للمملكة بدوام الخير والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولمعاليه وهيئة الترفيه المزيد من النجاحات المتتالية".

وشهد الحفل حضور كوكبة كبيرة من النجوم، من بينهم: يسرا، فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، حسن الرداد، مي عمر، هنا الزاهد، نيكول سابا، وفاء الكيلاني وزوجها تيم حسن، بشرى، دريد لحام، صبا مبارك، نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، هيذر جراهام، إيمان العاصي، هاني رمزي، نادية الجندي، بوسي شلبي، حنان مطاوع، وآخرون.

