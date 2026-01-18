مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

"أشعر بالحزن لأجله".. فان دايك يتحدث عن عودة محمد صلاح لليفربول

كتب : محمد عبد الهادي

03:23 م 18/01/2026
  عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وفيرجيل فان دايك
  • عرض 16 صورة
    فان دايك مع محمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    فان دايك ومحمد صلاح_Easy-Resize.com
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وزوجته (12)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وزوجته (7)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وزوجته (14)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وزوجته (10)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وزوجته (9)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وزوجته (8)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وزوجته (6)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وزوجته (2)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وزوجته (13)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وزوجته (11)

تحدث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، عن عودة زميله بالفريق محمد صلاح لقائمة الريدز بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها "بي بي سي" البريطانية قبل مباراة فريقه مع مارسيليا بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء: "أشعر بالحزن لأجل محمد صلاح بعد ضياع أمم أفريقيا، الجميع هنا كان يتمنى وصوله للنهائي، لكن هذه كرة القدم".

وواصل: "صلاح عنصر مهم وأساسي في الفريق سواء داخل أو خارج الملعب".

وتابع فان دايك: " رغم عدم وصوله لنهائي أمم أفريقيا، لكننا نحتاجه لمساعدتنا في الفترة القادمة مع الفريق".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح وفيرجيل فان دايك محمد صلاح فان دايك ليفربول منتخب مصر

