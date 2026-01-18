"أشعر بالحزن لأجله".. فان دايك يتحدث عن عودة محمد صلاح لليفربول

تحدث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، عن عودة زميله بالفريق محمد صلاح لقائمة الريدز بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها "بي بي سي" البريطانية قبل مباراة فريقه مع مارسيليا بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء: "أشعر بالحزن لأجل محمد صلاح بعد ضياع أمم أفريقيا، الجميع هنا كان يتمنى وصوله للنهائي، لكن هذه كرة القدم".

وواصل: "صلاح عنصر مهم وأساسي في الفريق سواء داخل أو خارج الملعب".

وتابع فان دايك: " رغم عدم وصوله لنهائي أمم أفريقيا، لكننا نحتاجه لمساعدتنا في الفترة القادمة مع الفريق".