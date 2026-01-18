"عشنا إبداعًا لا يُنسى".. أصالة تشكر تركي آل الشيخ بعد تكريمها في Joy Awards

خطفت بعض النجمات الأنظار بإطلالات محتشمة خلال ظهورهن في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة.

وفي هذا الإطار، نعرض لكم النجمات اللاتي ظهرن بإطلالات محتشمة في فعاليات الحفل.

ظهرت الفنانة كندة علوش بفستان طويل ومحتشم باللون الأسود، واختارت الفنانة التركية مريم أوزرلي فستانًا طويلًا وأنيقًا باللون البيج، مطرزًا بألوان مبهجة.

وظهرت الفنانة فيفي عبده بفستان طويل وفضفاض باللون الأسود، ونسقت معه حقيبة ملفتة للأنظار على شكل شفاه باللون الأحمر، أما نيللي كريم فظهرت بفستان طويل الأكمام باللون البيج، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولفتت النجمة يسرا أنظار جمهورها بإطلالتها المحتشمة، إذ ارتدت فستانًا واسعًا وطويلًا باللون الفضي اللامع، بينما ظهرت النجمة حنان مطاوع بفستان طويل باللون الأخضر الغامق.

وخطفت الفنانة التونسية درة الأنظار من خلال إطلالتها الأنيقة بفستان طويل باللون الأسود، ونسقت معه حذاءً من نفس اللون، بينما ظهرت الفنانة أصالة نصري بفستان محتشم وأنيق باللون الأسود.

وشهد الحفل حضور كوكبة كبيرة من النجوم، من بينهم: يسرا، فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، حسن الرداد، مي عمر، هنا الزاهد، نيكول سابا، وفاء الكيلاني وزوجها تيم حسن، بشرى، دريد لحام، صبا مبارك، نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، هيذر جراهام، إيمان العاصي، هاني رمزي، نادية الجندي، بوسي شلبي، حنان مطاوع، وآخرون.

