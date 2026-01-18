إعلان

بالصور- وفود من أمريكا وإيطاليا وألمانيا وأستراليا تزور آثار المنيا

كتب : جمال محمد

04:33 م 18/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وفود سياحية بالمنيا ٣
  • عرض 4 صورة
    وفود سياحية بالمنيا ٢
  • عرض 4 صورة
    وفود سياحية بالمنيا ٥

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة المنيا،اليوم الأحد، استقبال وفود سياحية متعددة الجنسيات من دول ( أمريكا، إيطاليا، ألمانيا واستراليا) لزيارة المعالم الأثرية بمركزي ملوي وأبو قرقاص.

وقامت الوفود بزيارة آثار تونا الجبل وبني حسن وتل العمارنة، والتي تضم مجموعة فريدة من الآثار التاريخية القديمة التي تعكس عراقة الحضارة المصرية وتنوعها عبر العصور، وتُعد من المقاصد السياحية المميزة التي تنفرد بها محافظة المنيا على خريطة السياحة الثقافية.

من جانبه وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن المحافظة تشهد انتعاشة سياحية متنامية بفضل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقطاع السياحة والآثار، مشيراً إلى أن المنيا تزخر بمواقع أثرية متميزة تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية في صعيد مصر.

وأضاف المحافظ أن الجهود مستمرة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية وتحسين الخدمات السياحية لاستقبال المزيد من الزائرين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها عروس الصعيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفود سياحية بالمنيا المنيا زيارة المعالم الأثرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
زووم

23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
صراع المدى الممتد.. فورثينج S7 تشعل المنافسة مع إكسيد ES بمصر
أخبار السيارات

صراع المدى الممتد.. فورثينج S7 تشعل المنافسة مع إكسيد ES بمصر
أقوى جوازات السفر حول العالم في 2026.. اعرف ترتيب مصر
علاقات

أقوى جوازات السفر حول العالم في 2026.. اعرف ترتيب مصر
كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
أخبار المحافظات

كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا