بالصور- وفود من أمريكا وإيطاليا وألمانيا وأستراليا تزور آثار المنيا

أعلنت محافظة المنيا،اليوم الأحد، استقبال وفود سياحية متعددة الجنسيات من دول ( أمريكا، إيطاليا، ألمانيا واستراليا) لزيارة المعالم الأثرية بمركزي ملوي وأبو قرقاص.

وقامت الوفود بزيارة آثار تونا الجبل وبني حسن وتل العمارنة، والتي تضم مجموعة فريدة من الآثار التاريخية القديمة التي تعكس عراقة الحضارة المصرية وتنوعها عبر العصور، وتُعد من المقاصد السياحية المميزة التي تنفرد بها محافظة المنيا على خريطة السياحة الثقافية.

من جانبه وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن المحافظة تشهد انتعاشة سياحية متنامية بفضل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقطاع السياحة والآثار، مشيراً إلى أن المنيا تزخر بمواقع أثرية متميزة تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية في صعيد مصر.

وأضاف المحافظ أن الجهود مستمرة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية وتحسين الخدمات السياحية لاستقبال المزيد من الزائرين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها عروس الصعيد.