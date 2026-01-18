إعلان

خاص| موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة شيرين

كتب : سهيلة أسامة

03:25 م 18/01/2026 تعديل في 05:19 م

شيرين خلال تشييع جثمان شقيقها من السيدة نفسية

كشف الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن موعد ومكان عزاء عماد محمد السيد عزام، شقيق الفنانة شيرين.

وقال منير إنه أهل الراحل يستقبلون العزاء يوم الثلاثاء القادم في مسجد المشير.

وانتهت مراسم جنازة شقيق الفنانة شيرين في مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن، وظهرت الفنانة شيرين في حالة انهيار أثناء توديع شقيقها إلى مثواه الأخير.

عزاء شقيق الفنانة شيرين وفاة شقيق الفنانة شيرين عماد محمد السيد عزام

