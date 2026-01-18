خاص| موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة شيرين

كشف الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن موعد ومكان عزاء عماد محمد السيد عزام، شقيق الفنانة شيرين.

وقال منير إنه أهل الراحل يستقبلون العزاء يوم الثلاثاء القادم في مسجد المشير.

وانتهت مراسم جنازة شقيق الفنانة شيرين في مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن، وظهرت الفنانة شيرين في حالة انهيار أثناء توديع شقيقها إلى مثواه الأخير.

