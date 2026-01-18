إعلان

هشام سليمان رئيسا للدورة 25 للمهرجان القومي للسينما

كتب : مصطفى حمزة

03:05 م 18/01/2026

المنتج هشام سليمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وأحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، تفاصيل عودة المهرجان القومي للسينما المصرية.

وأعلن حمدي سطوحي، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، عن عودة المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الخامسة والعشرين، بعد تعديل لائحته، حيث ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية والمركز القومي للسينما، في شكل تكاملي يعكس أهمية التعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة.

وكشف عن اختيار المنتج هشام سليمان رئيسًا للمهرجان، الذي توقف منذ 3 سنوات، وتشكيل لجنة ثلاثية عليا، تضم بجانب رئيس المهرجان كل من المعماري حمدي السطوحي "مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية، والمشرف على صندوق التنمية الثقافية"، والأستاذ الدكتور أحمد صالح "رئيس المركز القومي للسينما".

وضمت اللجنة الفنية للمهرجان برئاسة المنتج هشام سليمان، كل من الفنانة ليلى علوي، والكاتبة الصحفية آمال عثمان، والمنتج صفي الدين محمود، والناقد أحمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، ومدير التصوير حسين عسر، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة، والمنتج هشام عبد الخالق "رئيس غرفة صناعة السينما"، و المخرج عمر عبد العزيز " رئيس اتحاد النقابات الفنية"، و الكاتبة الصحفية نيفين الزهيري.

هشام سليمان المهرجان القومي للسينما المعماري حمدي السطوحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
خاص| موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة شيرين
زووم

خاص| موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة شيرين
"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
حوادث وقضايا

"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
أخبار المحافظات

كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق
اقتصاد

"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا