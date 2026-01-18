هشام سليمان رئيسا للدورة 25 للمهرجان القومي للسينما

كشف المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وأحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، تفاصيل عودة المهرجان القومي للسينما المصرية.

وأعلن حمدي سطوحي، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، عن عودة المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الخامسة والعشرين، بعد تعديل لائحته، حيث ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية والمركز القومي للسينما، في شكل تكاملي يعكس أهمية التعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة.

وكشف عن اختيار المنتج هشام سليمان رئيسًا للمهرجان، الذي توقف منذ 3 سنوات، وتشكيل لجنة ثلاثية عليا، تضم بجانب رئيس المهرجان كل من المعماري حمدي السطوحي "مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية، والمشرف على صندوق التنمية الثقافية"، والأستاذ الدكتور أحمد صالح "رئيس المركز القومي للسينما".

وضمت اللجنة الفنية للمهرجان برئاسة المنتج هشام سليمان، كل من الفنانة ليلى علوي، والكاتبة الصحفية آمال عثمان، والمنتج صفي الدين محمود، والناقد أحمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، ومدير التصوير حسين عسر، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة، والمنتج هشام عبد الخالق "رئيس غرفة صناعة السينما"، و المخرج عمر عبد العزيز " رئيس اتحاد النقابات الفنية"، و الكاتبة الصحفية نيفين الزهيري.