أكثر من 100 ألف جنيه تراجعًا بأسعار GAC GS4 MAX خلال يناير 2026

تخفيضات كبيرة على أيولوس هيوج في مصر تناهز 300 ألف جنيه

قبل أيام، كشفت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات (AVM) ، الوكيل المحلي لعلامة فورثينج الصينية، عن السيارة S7 السيدان بأنظمة مختلفة من التشغيل "كهربائية - REEV" لأول مرة بالسوق المصري.

ومع دخول السيارة الصينية فورثينج S7 التي تنتمي لفئة السيدان المتوسطة، تدخل في منافسة مباشرة مع إكسيد ES الجديدة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة شاملة بين السيارتين:

الأبعاد

تأتي السيارة إكسيد ES الجديدة بطول 4945 مم، وعرض 1480 مم، وقاعدة عجلات تمتد إلى 3000 مم.

تنتمي فورثينج S7 لفئة السيدان المتوسطة، حيث يبلغ طولها 4935 مم، وعرضها 1915 مم، وارتفاعها 1495 مم، مع قاعدة عجلات طويلة تصل إلى 2915 مم.

الموتور

تعتمد السيارة إكسيد ES على منظومة دفع REEV بسعة 1.5 لتر بقوة إجمالية قدرها 345 كيلوواط وعزم دوران يصل إلى 634 نيوتن.متر، معززة بمدى طويل يضمن رحلة قيادة مريحة وموثوقة دون الحاجة إلى شحن متكرر، واستنادًا إلى تقنية REEV المتقدمة فإن مدى القيادة الشامل للسيارة يصل إلى 1.450 كيلومتر لموديل ES Comfort، و1.270 كيلومتر لموديل ES Flagship.

تعتمد النسخة الـ REEV من فورثينج S7 بطارية سعة 28.4 كيلوواط، بقوة 206 حصان، وعزم 310 نيوتن متر، وتسير حتى 998 كيلومتراً بخزان وقود واحد.

التجهيزات

تقدم إكسيد ES بتجهيزات داخلية فاخرة وعصرية تركز على التكنولوجيا والراحة، أبرزها شاشات رقمية كبيرة (عدادات 9.2 بوصة ومركزية 15.6 بوصة)، سقف بانورامي، ونظام صوتي متقدم من iFlytek، وتدفئة وتبريد المقاعد، تكييف ثلاثي المناطق، شحن لاسلكي، ونظام عرض على الزجاج الأمامي (HUD).

زودت المقصورة الداخلية لفورثينج S7 بشاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة أمام السائق تعرض جميع بيانات القيادة، وشاشة وسطية للترفيه والمعلومات بقياس 15.6 بوصة ، وتدعم اللمس للتحكم في نظام الترفيه والملاحة والمزايا الأخرى داخل السيارة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاحن لاسلكي للهواتف وأماكن USB متعددة، وأنظمة الفراملABS، وBOS، وHBA، وEBD، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام التحكم في الجر (TCS)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

مواصفات الأمان

تقدم إكسيد ES بمواصفات أمان متقدمة تشمل أنظمة مساعدة السائق (ADAS) مثل مثبت السرعة التكيفي، الفرملة التلقائية، المحافظة على المسار، وكشف النقطة العمياء، بالإضافة إلى حساسات متعددة (ليدار وكاميرات ورادارات)، مع مجموعة كاملة من الوسائد الهوائية وأنظمة الفرملة المساعدة القياسية لضمان أعلى مستوى من الحماية.

فيما تأتي فورثينج S7 بمنظومة أمان كبيرة في مقدمتها وسائد هوائية متعددة أمامية وجانبية، ونظام كشف الاصطدام الأمامي والتحذير منه، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB)، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، والتحكم التكيفي في السرعة (ACC)، نظام مراقبة النقاط العمياء (BSD)، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).، ومانع انزلاق (TCS) ومانع منحدرات (HAC)، تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

الأسعار

تقدم إكسيد ES في السوق المصري بفئتين من التجهيزات الأولى Comfort سعرها الرسمي 1.850.000 جنيه، والثانية Flagship بسعر 2.250.000 جنيه.

بينما تقدم فورثينج S7 نسخة «Reev» في مصر بفئة واحدة بسعر رسمي مليون 260 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. ماهي؟

بعد خفض 200 ألف جنيه.. جيلي ستار راي تشعل حرب أسعار الـSUV في مصر

الأرخص محليًا فوق المليون مباشرةً.. فورثينج T5 EVO وجيتور X70 Plus وجهاً لوجه