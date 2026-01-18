وفاة والدة الفنانة دوللي شاهين

"عشنا إبداعًا لا يُنسى".. أصالة تشكر تركي آل الشيخ بعد تكريمها في Joy Awards

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين وفاة والدتها اليوم الأحد 18 يناير.

وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "تذكر يا إنسان، إنك من التراب وإلى التراب تعود، توفيت والدتي، ادعوا لها بالرحمة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان دوللي شاهين أغنية "سنة سعيدة" والتي طرحتها تزامناً مع احتفالات العام الجديد 2026.

