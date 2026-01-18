إعلان

وفاة والدة الفنانة دوللي شاهين

كتب : سهيلة أسامة

02:35 م 18/01/2026 تعديل في 02:39 م
    دوللي شاهين في أحدث ظهور
    دوللي شاهين

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين وفاة والدتها اليوم الأحد 18 يناير.

وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "تذكر يا إنسان، إنك من التراب وإلى التراب تعود، توفيت والدتي، ادعوا لها بالرحمة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان دوللي شاهين أغنية "سنة سعيدة" والتي طرحتها تزامناً مع احتفالات العام الجديد 2026.

وفاة والدة الفنانة دوللي شاهين

