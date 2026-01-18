فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS

شهد حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "جوي أوردز-Joy Awards 2026"، الذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مفاجآت عدة، أبرزها فوز فضل شاكر وشجون الهاجري بجوائز من المهرجان، إضافة إلى صلح "أحلام العصاري" بين باسم يوسف وعمرو مصطفى.

جائزتان لفضل شاكر

نال المطرب اللبناني فضل شاكر، جائزتين، إذ فاز بلقب الفنان المفضل، وجائزة الأغنية المفضلة عن أغنيته "صحاك الشوق". وأعلن الجائزة الأولى الفنان تيم حسن والفنانة نور علي.

وأرسل فضل، رسالة صوتية مسجلة، قال فيها: "بعد كل هالوقت تأكدت أن الفن الصادق بيعرف طريقه للناس، شرف كبير إن بعد كل السنين دي صوتي وأغنياتي بيوصلوا للناس، ممتن لكل لحظة قدرت فيها إني أوصل إحساسي لقلوبكم. محبتكم وتفاعلكم رسالة كبيرة ليا، وأثبتت أن الصوت اللي طالع من القلب بيوصل للقلب، بشكر موسم الرياض، والهيئة العامة للترفيه والمستشار تركي آل الشيخ على التقدير وتقديمهم هذه المساحة من الفن، وشكرا لكل من أعطوني المحبة والثقة.. شكرا من قلبي".

ويخضع فضل شاكر، للمحاكمة أمام القضاء العسكري اللبناني، في 4 قضايا، وذلك بعد تسليمه نفسه لمخابرات الجيش اللبناني.

شجون الهاجري

حصدت الفنانة الكويتية شجون الهاجري، جائزة أفضل ممثلة في فئة السينما عن دورها في فيلم "عرس النار".

وغابت شجون الهاجري، عن حضور الحفل، بسبب إصدار محكمة الجنايات الكويتية، قرارا بإيداعها مصحة تأهيل للعلاج من الإدمان، لمدة عام.

ليز ميشيل

ظهرت ليز ميشيل، مطربة فريق Boney M، على مسرح الحفل، وقدمت أشهر أغاني الفريق الذي يعد من أبرز علامات موسيقى الديسكو في فترة السبعينات، وغنت "Daddy Cool" و "Rasputin"، بمشاركة الفرقة العالمية "إيل ديفو- Il Divo".

وتأسس فريق "بوني أم" في ألمانيا الغربية عام 1975 على يد المنتج الموسيقي فرانك فاريان، وضم 4 أعضاء، هم ليز ميشيل، ومارسيا بايت، ومايزي ويليامز، والراقص والمؤدي بوبي فاريل.

أحلام العصاري

شهد الحفل، اللقاء الأول بين الإعلامي باسم يوسف، وكل من الملحن عمرو مصطفى، والإعلامي عمرو أديب، وذلك بعد سنوات من الهجوم المتبادل بين الثلاثي.

ونشر باسم يوسف، عبر صفحته في موقع فيسوك، صورة تجمعه معهم، وكتب: "أنا وعمرو وعمرو، أحلام العصاري، في Joy Awards 2026".

وٌأقيم حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه(JOY AWARDS) 2026 بنسخته السادسة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت مظلة موسم الرياض وبتنظيم من الهيئة العامة للترفيه (GEA)بالشراكة مع MBC، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ونخبة من أبرز نجوم الفن والسينما والدراما.