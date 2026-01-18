ضبط منشأة مخالفة لتعبئة المكملات الغذائية مجهولة المصدر بحي الطالبية

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المحافظة ضبطت منشأة مخالفة لتعبئة المكملات الغذائية مجهولة المصدر خلال حملات حي الطالبية لمداهمة المنشآت المخالفة بالتعاون مع مديرية التموين، في إطار جهود المحافظة المتواصلة لضبط المخالفات التموينية وحماية صحة المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار التنسيق بين الأحياء والمراكز والإدارات التموينية المختلفة لتمشيط الأسواق والمحال لضمان سلامة الغذاء.

وأوضح المحافظ أن الحملات التفتيشية التي نفذها حي الطالبية ومديرية التموين على المنشآت المخالفة أسفرت عن غلق وتشميع منشأة لتعبئة المكملات الغذائية الخاصة بكمال الأجسام والرياضيين، والتي كانت تعمل بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، وبدون إشراف صحي كما كانت تقوم بتقليد علامات تجارية عالمية باستخدام مكونات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وخلال عملية المداهمة تم ضبط كميات كبيرة من المواد والمستحضرات غير المطابقة للمواصفات شملت مسحوق الحليب، المكملات الغذائية بأنواعها المختلفة، العلب الفارغة المعدة للتعبئة البادجات والاستيكرات بالإضافة إلى بعض الأدوية منتهية الصلاحية وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأكدت محافظة الجيزة أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين وأن الحملات ستستمر لمكافحة أي أنشطة غير قانونية تهدد الصحة العامة.