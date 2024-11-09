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مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها الـ 27 وتنشر صورا أمام البحر

03:21 م السبت 09 نوفمبر 2024
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلادها الـ 27.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنا ونفسي سعيدة وبحب الحياة.. الحمد لله على كل النعم اللي في حياتي، وانتوا".

وانهالت عليها التعليقات من نجوم الفن، حيث كتبت ليلى أحمد زاهر"عيد ميلاد سعيد مايونا". وكتبت هند عبدالحليم "عيد ميلاد سعيد حبي". وكتبت مريم الجندي "أسعد عيد ميلاد لحبيبتي الجميلة". وكتبت هند صبري"عيد ميلاد سعيد". وكتبت رنا رئيس "عيد ميلاد سعيد مايونا". وكتبت جيهان الشماشرجي "كل سنة وانتي طيبة وجميلة وقمر، بحبك".

يذكر أن، مايان السيد من مواليد 9 نوفمبر ١٩٩٧ ودرست المسرح والسينما في الجامعة الأمريكية. ودخلت للمجال الفني عام 2016، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "كأنه إمبارح"، ومسلسل "ظل الرئيس" عام 2017، و "الأب الروحي" ، و"أبو البنات".

وشاركت في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة خالد النبوي.

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مايان السيد عيد ميلاد مايان السيد الفنانة مايان السيد
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