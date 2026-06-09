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بعد تصدره التريند.. لماذا غضب نخنوخ من أشرف عبدالباقي بسبب "لخمة رأس"؟

كتب : مصطفى حمزة

04:14 م 09/06/2026
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    اشرف عبد الباقي في شخصية نخنوخ
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    اشرف عبد الباقي وغسان مطر فيلم لخمة راس

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تصدر اسم صبري نخنوخ قوائم الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع التحقيقات الجارية معه، والتي تأتي بعد مرور 20 عامًا على تقديم الفنان أشرف عبدالباقي شخصية حملت اسم "نخنوخ" في فيلم سينمائي.

ويخضع صبري نخنوخ للتحقيق بعد القبض عليه، وذلك في واقعة التعدي والبلطجة بمنطقة التجمع الخامس.

"نخنوخ" وفيلم "لخمة رأس"

وواجهت أسرة فيلم "لخمة رأس"، الذي عُرض عام 2006، شبح إيقاف العمل خلال مراحل إعداده؛ إذ كشف بطل العمل الفنان أحمد رزق، في تصريحات صحفية، أنه أثناء تصوير الفيلم الذي جسد خلاله الفنان أشرف عبدالباقي شخصية بلطجي يدعى "نخنوخ"، تواصل "صبري نخنوخ" مع المطرب الشعبي سعد الصغير، معربًا عن غضبه.

وأوضح "رزق" أنه ذهب مع المؤلف أحمد عبدالله وأشرف عبد الباقي، إلى "نخنوخ" وتحدثوا معه عن أبعاد الشخصية التي تظهر بالفيلم، وبعدها تراجع عن غضبه، بل وحضر لزيارتهم داخل الاستوديو أثناء تصوير العمل.

أبطال فيلم "لخمة رأس"

وشارك في بطولة فيلم "لخمة رأس": أحمد رزق، أشرف عبدالباقي، حسن حسني، مها أحمد، غسان مطر، سامح حسين، زيزي مصطفى، سعد الصغير، شمس، ولطفي لبيب، وهو من إخراج أحمد البدري.

أشرف عبدالباقي يؤدي شخصية "نخنوخ" في فيلم "لخمة راس"

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أشرف عبدالباقي سعد الصغير أحمد رزق نخنوخ

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