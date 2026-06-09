يشهد طائر المينا الهندي تناميًا متسارعًا في مصر، ما يثير مخاوف بيئية متزايدة بشأن تأثيراته على التوازن البيولوجي الطبيعي، نتيجة قدرته على التكاثر السريع وافتراس بيض وصغار الطيور المحلية.

ما خطورة طائر المينا؟

ينتمي طائر المينا إلى الأنواع الغازية، ويُعرف بقدرته على الانتشار في البيئات الحضرية ومنافسته الشديدة للطيور المحلية على الغذاء ومواقع التعشيش، ما يؤدي إلى اضطراب في النظم البيئية.

من أين يأتي طائر المينا؟

ينتشر الطائر في الأصل في جنوب آسيا، ويتميز بلونه البني الداكن ورأسه الأسود اللامع، مع بقع بيضاء على الأجنحة، إضافة إلى صوته المرتفع.

ويُعد طائر المينا من الأنواع التي تثير قلقًا بيئيًا متزايدًا، نظرًا لسلوكه العدواني الذي يدفعه إلى طرد الطيور المحلية من أعشاشها، والتغذي على بيضها وصغارها، وهو ما يتسبب في اختلال التوازن البيئي.

وتشير تقديرات بيئية إلى أن خطورة الطائر لا تقتصر على بيئة بعينها، إذ يُصنف كنوع غازي في عدد من الدول العربية والخليجية وشمال إفريقيا، حيث نجح في التكيف مع البيئات الحضرية والانتشار خارج نطاقه الأصلي.

كما يُحذر مختصون من أن استمرار تكاثره بوتيرة سريعة قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد الغذائية، وتراجع أعداد بعض الطيور المحلية، بما ينعكس سلبًا على التنوع البيولوجي.

في هذا الإطار حذر الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة السابق بوزارة البيئة، من تزايد انتشار طائر المينا في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه يُصنف عالميًا ضمن أخطر الأنواع الغازية التي تهدد التنوع البيولوجي في البيئات الجديدة التي تستوطنها.

وقال "سالم"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن طائر المينا يعود موطنه الأصلي إلى الهند، قبل أن ينتشر في العديد من دول العالم، لافتًا إلى أن أستراليا من أبرز الدول التي عانت من آثاره السلبية على النظم البيئية المحلية.

المينا منافس شرس يطيح بالطيور المحلية

أضاف "سالم"، أن الطائر يُعرف بسلوكه العدواني تجاه الأنواع الأخرى من الطيور، وهو ما يجعله قادرًا على منافسة الأنواع المحلية وإزاحتها من موائلها الطبيعية، موضحًا أن هذه السلوكيات دفعت العديد من الجهات الدولية إلى تصنيفه ضمن أشهر الأنواع الغازية على مستوى العالم.

وأوضح أن انتشار الطائر اتخذ مسارًا تدريجيًا عبر السنوات الماضية، حيث ظهر في عدد من دول المنطقة، بينها سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، قبل أن يتم رصده في مصر قبل نحو أربع سنوات.

هل هناك خطة لمواجهة انتشار طائر المينا في مصر؟

أشار "سالم"، إلى أن الجهات المعنية في مصر تركز حاليًا على أعمال الرصد ومتابعة أماكن انتشار الطائر وتقييم أعداده، إلا أنه لا توجد حتى الآن برامج معتمدة لمكافحته أو السيطرة عليه، على غرار ما يتم تطبيقه في بعض الدول الأخرى.

وأكد أن برامج مكافحة طائر المينا ما زالت تُنفذ في عدد من الدول التي انتشر بها، خاصة أستراليا، وتشمل التعامل مع الأعشاش أو الحد من أعداد الطيور البالغة بوسائل مختلفة، بهدف تقليل تأثيرها على الأنواع المحلية والتنوع البيولوجي.

خريطة انتشار طائر المينا في مصر

حول أماكن انتشاره داخل مصر، أوضح سالم أن الطائر دخل البلاد من الاتجاه الشمالي عبر فلسطين، مشيرًا إلى أن وجوده يتركز بصورة كبيرة في مدن القناة ومنطقة الدلتا والقاهرة، حيث تتوافر مصادر الغذاء التي يعتمد عليها.

وأشار إلى أن أعداد الطائر تشهد زيادة مستمرة، موضحًا أنه كان يُرصد بشكل نادر نسبيًا قبل أربع سنوات، بينما أصبح حاليًا منتشرًا بصورة ملحوظة في عدد من المناطق المصرية