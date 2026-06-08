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حريق يلتهم محل ألعاب في بنها.. الحماية المدنية تنقذ الفلل من كارثة

كتب : أسامة علاء الدين

10:18 ص 08/06/2026

قوات الحماية المدنية

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نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية في السيطرة على حريق اندلع داخل محل ألعاب بمنطقة الفلل بمدينة بنها، قبل امتداده إلى المحال والعقارات المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

السيطرة على حريق بمحل ألعاب في بنها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل محل ألعاب بمنطقة الفلل، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي خوفًا من امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة، جرى إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ.

الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران

وانتقلت قوات الإطفاء إلى مكان الحريق، حيث تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها من جميع الاتجاهات، قبل أن تمتد إلى المحال التجارية أو العقارات المجاورة، كما جرى تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وأسفرت جهود رجال الحماية المدنية عن إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما ساهم التدخل السريع في الحد من الخسائر المادية المحتملة ومنع تفاقم الموقف.

النيابة تحقق في أسباب حريق الفلل

وعقب انتهاء أعمال الإطفاء، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف أسباب الحريق وملابساته، كما قررت انتداب المعمل الجنائي لإجراء الفحص الفني اللازم وتحديد مصدر اشتعال النيران، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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القليوبية حريق الحماية المدنية

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