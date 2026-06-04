ردت مدربة الأسود أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، على الشائعات التي ترددت بشأن تسببها في وفاته.

تعليق أنوسة كوتة على الشائعات

وقالت أنوسة كوتة خلال لقائها ببرنامج "عرب وود": "الوفاة كانت طبيعية، ولازم تبقى فيه إشاعات في كل حاجة، لكن محدش عارف إن البيوت أسرار، واتقال عليا كلام كتير بعد وفاته، ووقتها كنت في حالة انهيار عصبي".

كما تحدثت أنوسة كوتة عن أغنية "بيقولولك إيه" للفنان محمد حماقي، قائلة: "رحيم والتيم كانوا بدأوا الشغل على الأغنية مع بعض، لكن بعد وفاته حماقي قرر يكملها بنفس الفريق زي ما كانوا بدأوها".

وفاة الملحن محمد رحيم

يُذكر أن الملحن محمد رحيم رحل عن عالمنا في نوفمبر 2024 عن عمر ناهز 45 عامًا، بعدما قدم خلال مسيرته عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وشهدت الفترة الأخيرة طرح عدد من الأعمال التي كان انتهى من تلحينها قبل رحيله، من بينها دويتو الذوق العالي الذي جمع بين محمد منير وتامر حسني.

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