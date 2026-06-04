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بالفيديو- ياسر جلال في زيارة لنجوم الفن داخل دار إقامة ورعاية كبار الفنانين

كتب : مروان الطيب

09:42 م 04/06/2026 تعديل في 10:34 م
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    ياسر جلال مع نجوم الفن في زيارة دار إقامة ورعاية كبار الفنانين

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كشف النجم ياسر جلال عن زيارته لعدد من نجوم الفن المقيمين داخل دار إقامة ورعاية كبار الفنانين أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

ونشر ياسر جلال مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلاله هو يحمل الورود في اتجاهه لمقابلة عدد من النجوم هناك، إذ ظهر مع الفنان الكبير محيي إسماعيل، الفنان الكبير محمود حميدة، المخرج أشرف فايق، وقام الفنان ياسر جلال بالحديث معهم.

وكتب ياسر جلال على الفيديو: "يوم من أسعد أيام حياتى، الفنانون والمبدعون المصريون هم ثروة كبيرة لابد من الحفاظ عليها".

ياسر جلال يطلب فتح تحقيق في أزمة وقف مسرحية "الدحديرة"

تقدم النائب الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لفتح تحقيق عاجل بشأن واقعة تعطيل العرض المسرحي "الدحديرة" بكلية الحقوق في جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، بعد الجدل الذي أثير حول منع العرض بدعوى أن "التمثيل حرام"، وفق ما تداوله عدد من المشاركين في العمل.

قال "جلال" في بيان رسمي، إنه تابع ما أثير بشأن تعطيل العرض المسرحي، مؤكدًا أن فريق العمل أصيب بحالة من الإحباط بعدما بذل جهدًا استثنائيًا لتقديم نموذج مشرف للشباب المصري الساعي إلى التعبير عن موهبته وإبداعه.

وأضاف: "المادة 50 من الدستور نصّت على أن تراث مصر الحضاري والثقافي ثروة قومية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، كما نصّت المادة 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، فيما أكدت المادة 67 أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وأن الدولة تلتزم بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك".



ياسر جلال يستعد لعرض مسلسل "للعدالة وجه آخر"

يستعد النجم ياسر جلال لعرض مسلسله الجديد "للعدالة وجه آخر" ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، ويعرض على منصة "TOD" خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد عبدالرازق (مورو)، ويقوم بالبطولة ياسر جلال في دور فؤاد السرجاني، إلى جانب أروى جودة، محمد علاء، نور إيهاب.

تدور أحداث المسلسل في القاهرة، عندما تنقلب حياة فؤاد السرجاني، الصحفي الشهير المعروف بنزاهته، رأساً على عقب بعد تورط ابنه في قضية قتل مثيرة للجدل. يبدأ فؤاد في التحقيق بنفسه، فيجد نفسه منجرفاً في متاهة من الاكتشافات الصادمة التي تضع مبادئه وسمعته وقناعاته أمام أقسى اختبار.

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ياسر جلال نجوم الفن دار إقامة ورعاية كبار الفنانين مسلسل للعدالة وجه آخر مجلس الشيوخ

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