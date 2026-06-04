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نبيلة عبيد تعود ببطولة مسلسل جديد بعنوان "يا ابنتي لا تحيريني معك"

كتب : هاني صابر

11:26 م 04/06/2026 تعديل في 05/06/2026

نبيلة عبيد مع المسلماني وعبدالرحمن بسيوني

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أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، عن عودتها لجمهورها من خلال مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم "يا ابنتي لا تحيريني معك".

ونشرت نبيلة، صورة تجمعها مع المسلماني وبسيوني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تشرفت بلقاء معالي الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ عبد الرحمن بسيوني رئيس الإذاعة المصرية".

نبيلة عبيد تلتقي المسلماني وبسيوني

وتابعت: "شهد اللقاء مناقشة والاتفاق على عدد من الأفكار والمشروعات الخاصة بالتعاون الفني مع قنوات ماسبيرو، ومن بينها العودة إلى عالم روايات الأديب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، إلى جانب العودة إلى بيتي الإذاعة المصرية من خلال مسلسل إذاعي جديد أطل به على جمهور المستمعين في كل بيوت مصر بإذن الله".

نبيلة عبيد في مسلسل "يا ابنتي لا تحيريني معك"

وأضافت: "ويحمل المسلسل عنوان (يا ابنتي لا تحيريني معك)، وأعبر عن سعادتي الكبيرة بهذا اللقاء، وعن حماسي الشديد للتعاون الفني مع قنوات وإذاعات بلدنا العزيزة، آملًا أن نقدم أعمالا تليق بالجمهور المصري وتاريخه الإعلامي العريق.. كل الشكر والتقدير، وبإذن الله القادم أجمل".

نبيلة عبيد في مسلسل سكر زيادة

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" الذي عُرض في موسم رمضان 2020.

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نبيلة عبيد يا ابنتي لا تحيريني معك أحمد المسلماني

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