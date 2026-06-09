حسم مانشستر سيتي الإنجليزي مستقبل لاعبه الشاب ديفين موكاسا، بعدما أعلن توقيع عقد جديد مع اللاعب يمتد حتى عام 2030، في إطار سياسة النادي الرامية للحفاظ على أبرز مواهبه الواعدة.

وانضم موكاسا، صاحب الـ18 عامًا، إلى صفوف السيتي عام 2023، ونجح في فرض نفسه سريعًا من خلال المستويات المميزة التي قدمها مع فرق الفئات السنية، قبل أن يحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول بقيادة بيب جوارديولا.

وخاض اللاعب الدولي الإنجليزي مع منتخب إنجلترا للشباب تحت 19 عامًا، فيما سجل ظهوره الأول مع الفريق الأول لمانشستر سيتي في سبتمبر 2025، وشارك منذ ذلك الحين في ست مباريات.

كما خاض موكاسا تجربة إعارة ناجحة مع ليستر سيتي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث ساهم في خمسة أهداف، بعدما أحرز هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال 15 مباراة في دوري "تشامبيونشيب".

تصريحات موكاسا بعد التجديد

وأعرب اللاعب عن سعادته بتمديد عقده، مؤكدًا تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات مع بطل إنجلترا.

وقال موكاسا: "أنا متحمس للغاية لما ينتظرني في المستقبل، فقد تعلمت الكثير منذ انضمامي إلى النادي، سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني".

وأضاف: "كل التجارب التي مررت بها ساعدتني على التطور داخل الملعب وخارجه، وأطمح إلى مواصلة التقدم والمنافسة على أعلى المستويات".

وكان موكاسا قد لعب دورًا بارزا في تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب موسم 2023-2024، كما قدم موسمًا استثنائيًا مع فريق تحت 18 عامًا، بعدما سجل 16 هدفًا وصنع 15 آخرين في 20 مباراة.

وشارك اللاعب لأول مرة مع الفريق الأول خلال مباراة ودية أمام باليرمو في أغسطس 2025، قبل أن يسجل ظهوره الرسمي الأول في كأس كاراباو أمام هدرسفيلد تاون، ثم شارك أساسيًا في مواجهتي سوانزي سيتي وبرينتفورد، إلى جانب عدة مشاركات أخرى في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويأمل مانشستر سيتي أن يواصل موكاسا تطوره خلال السنوات المقبلة، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل النادي.