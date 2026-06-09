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رئيس الأركان الإسرائيلي: جاهزون للعودة إلى الحرب مع إيران

كتب : وكالات

06:43 م 09/06/2026

إيال زامير

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قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، إن محاولة إيران لفرض معادلات وتغيير الواقع ستفشل.

وأضاف إيال زامير، خلال زيارته اليوم الثلاثاء تدريبات جيش الاحتلال في الشمال، أن الضربة التي نفذها السلاح الجوي الإسرائيلي في إيران كانت تمهيدا لضربة أشد وأوسع بكثير.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أن إسرائيل ستواصل العمل وتعميق الضرر الذي تلحقه بحزب الله وحماية المجتمعات الإسرائيلية في الشمال، مضيفا: "نحن في حالة تأهب وسنعمل بقوة في كل مكان نرصد فيه تهديدا لنا".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي: "حافظ الجيش الإسرائيلي، ولا يزال، على حالة تأهب واستعداد فوري للعودة إلى القتال في إيران".

وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي، أن جميع منظومات الدفاع والهجوم الإسرائيلية كانت في حالة تأهب وجاهزية، مشيرًا إلى أنها "اعترضنا التهديدات التي وُجهت إلينا، وهاجمنا إيران بسرعة وقوة. نحن على أهبة الاستعداد للعودة وتوجيه ضربة قوية أخرى لإيران".

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