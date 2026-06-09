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تركي آل الشيخ عن مسلسل "الأمير": "سيكون علامة فارقة في المحتوى العربي"

كتب : مروان الطيب

03:35 م 09/06/2026 تعديل في 03:37 م
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  • عرض 5 صورة
    أمينة خليل في كواليس التصوير
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    أحمد عز في كواليس مسلسل الأمير
  • عرض 5 صورة
    كواليس تصوير مسلسل الأمير
  • عرض 5 صورة
    الفنانة أمينة خليل

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كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن كواليس جديدة من تصوير مسلسل "الأمير" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر تركي آل الشيخ الفيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتب: " ‏بإذن الله سيكون هذا المسلسل علامة فارقة في المحتوى العربي من كل النواحي".

تركي آل الشيخ يتحدث عن مسلسل "الأمير"

كما نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو من كواليس التصوير مؤخرا عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "مشاهد من مسلسل الأمير بطولة النجم الكبير أحمد عز ونخبة من النجوم والمفاجآت، يظهر في الفيديو النجم العالمي Pedro Alonso (برلين) بالتوفيق إن شاءالله وكل هذا يصب في مصلحة الصناعة ورفع المحتوى العربي".

كواليس مسلسل "الأمير"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن بطولة الفنان أحمد عز لمسلسل جديد بعنوان "الأمير"

وكشف تركي عن فريق عمل الفيلم على رأسهم المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي منهم توبا بويوكستون ومريم أوزرلي والإسباني بيدرو ألونسو والبريطاني بول أندرسون، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.

تركي آل الشيخ يحتفل بإيرادات فيلم 7 Dogs

وواصل المستشار تركي آل الشيخ، الاحتفال بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم "7 Dogs" بدور العرض السينمائي حول العالم.

ونشر صورة عبر حسابه على "فيسبوك" كشف من خلالها عن إجمالي إيرادات الفيلم منذ عرضه يوم 27 مايو الماضي وحتى الآن إذ بلغت إجمالي الإيرادات 14.797.181 مليون دولار، بإجمالي تذاكر مباعة وصلت لـ 1.935.398 مليون تذكرة وذلك خلال 13 يوم فقط من العرض بالسينمات.

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مسلسل الأمير أحمد عز تركي آل الشيخ

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