قالت الفنانة أندريا طايع، إنها لم تصدق في البداية أنه تم اختيارها لتكون مقدمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير ذا فويس كيدز، خاصة وأنه معروف لدى ملايين المشاهدين.

وتابعت في تصريحات مصورة لـ"مصراوي": "أول شيء ما استوعبت إني هقدم برنامج ذا فويس كيدز، كانت صدمة إنهم اختاروني، وتحمست ورغم توتري إلا أن الحماس تفوق على التوتر، ومبسوطة إننا كل يوم بنقدم شيء جديد".

أندريا طايع مقدمة برامج لأول مرة

وأضافت أندريا "أول مرة أقدم أي برنامج بشكل عام، أنا ممثلة وحبيت أقدم شيئا مختلفا وأدخل على مجال جديد، وكانت التجربة استثنائية، وربطتني علاقة احترام متبادل بالمدربين في البرنامج: رامي صبري، داليا مبارك والشامي"، متابعة "بيعقدوا وكل واحد مميز بطريقته، فيه بينهم نكش وضحك واحترام متبادل بيني وبينهم".

وأشارت أندريا إلى حرص فريق قناة إم بي سي وبرنامج ذا فويس كيدز، على مراعاة الحالة النفسية للأطفال المشاركين، مضيفة "وأنا أحب أكون مع المواهب وأحكي لهم وأذكرهم أن قوتهم ووجودهم على هذا المسرح بحد ذاته نجاح، هم يظهرون أمام ملايين المشاهدين، وهذا أمر كبير. وهناك متخصصين خارج المسرح قبل وبعد صعودهم يتابعونهم، وكما قلت أنا أيضا أحب أكون معهم وأتعامل معهم بتعاطف والمواهب فعلا يرتاحون لي".

أندريا طايع تتحدث عن أعمالها الجديدة

وعن جديدها في عالم التمثيل، قالت "استعد الفترة المُقبلة لأكثر من عمل فني، ولدي 3 أفلام سوف يتم تصويرهم في أمريكا، وبينها عمل أقوم بتصويره بين اليونان وأمريكا".

جدير بالذكر أن برنامج ذا فويس كيدز يُعرض موسمه الرابع على مجموعة قنوات MBC مصر، ويشارك في لجنة تحكيمه: المطرب رامي صبري، المطربة داليا مبارك، والمطرب الشامي، واقترب الموسم الجديد من إعلان الفائز بلقب أحلى صوت من بين الأطفال المشاركين.

